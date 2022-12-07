Пленарное заседание Мажилиса – 7 декабря 2022 года
Фото: parlam.kz
В Мажилисе Парламента Республики Казахстан 7 декабря проходит пленарное заседание, сообщает Zakon.kz.
Депутаты подготовят заключения по проектам законов РК:
- О ратификации Соглашения о порядке и условиях устранения технических барьеров во взаимной торговле с третьими странами.
- О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.
- О ратификации Соглашения о применении в Евразийском экономическом союзе навигационных пломб для отслеживания перевозок.
Также рассмотрят проекты законов:
- Об общественном контроле (первое чтение).
- О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам общественного контроля (первое чтение).
- О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по упрощению порядка разрешения трудовых споров и конфликтов (первое чтение).
- О цифровых активах в РК (второе чтение).
- О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам цифровых активов (второе чтение).
- О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях" (второе чтение).
- О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и Закон РК "О введении в действие Кодекса РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)" (второе чтение).
Депутаты рассмотрят проект Конституционного закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан "О Международном финансовом центре "Астана" (второе чтение).
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