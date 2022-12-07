Джорджина высказалась о непопадании Роналду в стартовый состав сборной Португалии

Испанская танцовщица и модель Джорджина Родригес 7 декабря 2022 года опубликовала пост в Instagram, в котором прокомментировала непопадание гражданского мужа Криштиану Роналду в стартовый состав сборной Португалии в матче против Швейцарии на ЧМ-2022 в Катаре, сообщает Zakon.kz.

Джорджина поздравила сборную Португалии с разгромной победой над Швейцарией.



"Пока 11 игроков пели гимн, все объективы были нацелены на тебя. Как жаль, что нельзя было насладиться лучшим игроком в мире на протяжении 90 минут. Фанаты не уставали прославлять тебя и выкрикивать твое имя". Джорджина Родригес

Ранее сообщалось, что в последнем матче 1/8 финала Португалия обыграла Швейцарию со счетом 6:1. Криштиану Роналду с начала матча был на скамейке запасных и вышел только на замену на 73-й минуте встречи. Он даже успел забить гол, но взятие ворот сразу было отменено из-за явного офсайда.

Сборная Португалии в 1/4 финала 10 декабря 2022 года сыграет против команды Марокко, которая ранее победила Испанию по пенальти и впервые вышла в четвертьфинал ЧМ-2022 по футболу.

Первый четвертьфинальный матч состоится 9 декабря, на поле встретятся сборные Хорватии и Бразилии. В ночь с 9 на 10 декабря встретятся сборные Нидерландов и Аргентины, 10 декабря сборная Марокко сыграет с Португалией, а в ночь с 10 на 11 декабря Англия встретится с Францией.

