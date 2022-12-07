Расширен перечень предметов, которые нельзя проносить на тестирование поступающим в вузы

Приказом и.о. министра науки и высшего образования от 29 ноября 2022 года внесены изменения в Правила проведения комплексного тестирования, сообщает Zakon.kz.

Так, к предметам, которые запрещено проносить на КТ, дополнительно отнесли бумагу, смарт-очки, фитнес-браслет (трекер) и диктофоны.

Кроме того, нельзя заносить в аудиторию (компьютерный класс) и использовать шпаргалки, учебно-методическую литературу, таблицу Менделеева и растворимости солей, калькулятор, фотоаппарат, мобильные средства связи (пейджер, сотовые телефоны, планшеты, iPad (Айпад), iPod (Айпод), SmartPhone (Смартфон), рации, ноутбуки, плейеры, модемы (мобильные роутеры), смарт-часы, проводные и беспроводные наушники, беспроводные видеокамеры, GPS навигаторы, GPS трекеры, устройства удаленного управления, диктофоны, а также другие устройства обмена информацией, работающие в следующих стандартах: GSM, 3G, 4G, 5G, VHF, UHF, Wi-Fi, GPS, Bluetooth, Dect.

Для участия в КТ в бумажном формате поступающий подает через приемную комиссию вуза следующие документы:

заявление;

документ о высшем образовании (подлинник);

копию документа, удостоверяющего личность;

две фотографии размером 3x4 сантиметра;

медицинскую документацию по форме 075-У в электронном формате;

квитанцию об оплате за участие в тестировании.

Вместе с копией документа, удостоверяющего личность, представляется его подлинник для сверки, проводимой в присутствии поступающего. После проведения сверки подлинник документа возвращается.

При этом заявление для участия в КТ в электронном формате подается поступающими через информационную систему Национального центра тестирования.



Также указывается, что для участия в КТ лица с инвалидностью с нарушениями зрения, слуха, функций опорно-двигательного аппарата при предъявлении справки об инвалидности дополнительно подают заявление в произвольной форме на имя директора Национального центра тестирования о необходимости предоставления:

помощника, не являющегося преподавателем дисциплин, сдаваемых в рамках КТ, для лиц с инвалидностью с нарушением зрения, функций опорно-двигательного аппарата или специалиста, владеющего жестовым языком для лиц с инвалидностью с нарушением слуха;

дополнительного времени для сдачи тестирования.

Приказ вводится в действие с 3 декабря 2022 года.