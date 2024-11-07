В Казахстане обновили правила проведения комплексного тестирования

Приказом и. о. министра науки и высшего образования от 1 ноября 2024 года внесены изменения и дополнения в правила проведения комплексного тестирования, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется понятие электронный сертификат – это электронный документ с уникальными данными претендента, официально подтверждающий баллы КТ, публикуемый на сайте РГКП "Национальный центр тестирования" Министерства науки и высшего образования РК.

Кроме того, часть пунктов правил изложены в новой редакции.

Так, говорится, что для участия в КТ в бумажном формате поступающий подает через приемную комиссию линейного ОВПО следующие документы:

заявление по форме;

документ о высшем образовании (подлинник);

документ, удостоверяющий личность, либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации);

две фотографии размером 3 x 4 сантиметра;

медицинскую документацию по форме 075-У в электронном формате;

квитанцию об оплате за участие в тестировании.

Поступающим, подавшим заявления для участия в КТ через приемную комиссию ОВПО, представляется расписка (в произвольной форме) о приеме документов.

Заявление для участия в КТ в электронном формате подается поступающими онлайн через информационную систему Национального центра тестирования.

Лицам, имеющим международные сертификаты, подтверждающие владение иностранным языком, и международный сертификат о сдаче стандартизированного теста GRE (Graduate Record Examinations) (грэдуэйт рекорд экзаменейшен), необходимо внести данные при подаче заявления для участия в КТ в электронном формате и в конкурсе на присуждение образовательного гранта за счет средств республиканского бюджета.

Лица, имеющие международные сертификаты, подтверждающие владение иностранным языком (английским) в соответствии с общеевропейскими компетенциями (стандартами) владения иностранным языком, по желанию освобождаются от сдачи блока иностранного языка в соответствии со шкалой перевода баллов согласно приложению 1-2 Типовых правил.

При этом баллы по блокам иностранного языка в сертификате КТ не указываются.

Лица, поступающие в магистратуру на группы образовательных программ областей образования "Педагогические науки", "Естественные науки, математика и статистика", "Информационно-коммуникационные технологии", "Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли", а также направлений подготовки кадров "Гуманитарные науки", "Социальные науки", "Бизнес и управление" по желанию освобождаются от сдачи блока иностранного языка и теста на определение готовности к обучению КТ в научно-педагогическую магистратуру с казахским или русским языком обучения при наличии международного сертификата о сдаче стандартизированного теста GRE (Graduate Record Examinations) (грэдуэйт рекорд экзаменейшен), в соответствии со шкалой перевода баллов.

Подлинность и срок действия представляемых сертификатов проверяются приемными комиссиями ОВПО при подаче заявления на конкурс по присуждению образовательных грантов за счет средств республиканского бюджета или местного бюджета или при зачислении в ОВПО на платной основе.

Для участия в КТ в бумажном или электронном формате лица с инвалидностью с нарушениями зрения, слуха, функций опорно-двигательного аппарата прикрепляют документы об установлении инвалидности в программное обеспечение приема заявлений на КТ и дополнительно указывают о необходимости предоставления:

помощника, не являющегося преподавателем дисциплин, сдаваемых в рамках КТ, для лиц с инвалидностью с нарушением зрения, функций опорно-двигательного аппарата или специалиста, владеющего жестовым языком для лиц с инвалидностью с нарушением слуха;

дополнительного времени для сдачи тестирования.

Прием заявлений для участия в КТ осуществляется в следующие сроки:

с 1 июня по 8 июля календарного года;

с 28 октября по 10 ноября календарного года.

Информация о месте, дате и времени проведения тестирования размещается в личном кабинете поступающего.

КТ проводится в бумажном или в электронном формате на базе ППКТ или в организациях, определяемых уполномоченным органом в области науки и высшего образования.

Вместе с тем правила дополнены пунктом о том, что поступающие проходят тестирование с помощью программного обеспечения, разработанного Национальным центром тестирования.

Для проведения КТ в бумажном или электронном форматах на местах создаются региональные государственные комиссии по организации и проведению КТ, которые утверждаются уполномоченным органом в области науки и высшего образования.

Комплексное тестирование включает:

для поступающих в научно-педагогическую магистратуру с казахским или русским языками обучения: тест по иностранному языку (по выбору английский, немецкий, французский), тест по профилю группы образовательных программ и тест на определение готовности к обучению на казахском или русском языках (по выбору);

для поступающих в профильную магистратуру с казахским или русским языками обучения: тест по профилю группы образовательных программ на казахском или русском языках (по выбору);

для поступающих в профильную магистратуру с английским языком обучения: тест по профилю группы образовательных программ на английском языке;

для поступающих в магистратуру по группам образовательных программ, требующих творческой подготовки: тест по иностранному языку (по выбору английский, немецкий, французский), тест на определение готовности к обучению на казахском или русском языках (по выбору);

для поступающих в магистратуру по группам образовательных программ, требующих знания арабского языка: тест по профилю группы образовательных программ и тест на определение готовности к обучению на казахском или русском языках (по выбору).

При этом лицам, имеющим один из международных сертификатов, подтверждающих владение иностранным языком, засчитываются баллы в соответствии со шкалой перевода баллов международных сертификатов, подтверждающих владение иностранным языком.

Количество тестовых заданий КТ составляет:

для научно-педагогической магистратуры с казахским или русским языками обучения:

тест по иностранному языку – 50;

тест на определение готовности к обучению – 30, из них по критическому мышлению – 15, по аналитическому мышлению – 15;

тест по профилю группы образовательных программ – 50, из них по первой профильной дисциплине – 30, по второй профильной дисциплине – 20;

для профильной магистратуры с казахским или русским или английским языками обучения:

тест по профилю группы образовательных программ – 50, из них по первой профильной дисциплине – 30, по второй профильной дисциплине – 20;

для поступающих в магистратуру по группам образовательных программ, требующих творческой подготовки:

тест по иностранному языку – 50;

тест на определение готовности к обучению – 30, из них по критическому мышлению – 15, по аналитическому мышлению – 15;

для поступающих в магистратуру по группам образовательных программ, требующих знания арабского языка:

тест на определение готовности к обучению – 30, из них по критическому мышлению – 15, по аналитическому мышлению – 15;

тест по профилю группы образовательных программ – 50, из них по первой профильной дисциплине – 30, по второй профильной дисциплине – 20.

Максимальное количество баллов по КТ составляет:

для научно-педагогической магистратуры с казахским или русским языками обучения – 150 баллов;

для профильной магистратуры с казахским или русским или английским языками обучения – 70 баллов;

для магистратуры по группам образовательных программ, требующих творческой подготовки – 80 баллов;

для магистратуры по группам образовательных программ, требующих знания арабского языка – 100 баллов.

На комплексное тестирование отводится:

для поступающих в научно-педагогическую магистратуру с казахским или русским языками обучения – 3 часа 55 минут ;

; для поступающих в профильную магистратуру с казахским или русским или английским языками обучения – 1 час 40 мину т;

т; для поступающих в научно-педагогическую магистратуру по группам образовательных программ, требующих творческой подготовки – 2 часа 5 минут ;

; для поступающих в магистратуру по группам образовательных программ, требующих знания арабского языка – 2 часа 40 минут.

Для лиц с ограниченными возможностями (с нарушениями зрения, слуха, функций опорно-двигательного аппарата) для тестирования дополнительно предоставляется 40 минут.

Лицам с инвалидностью с нарушением слуха при предъявлении документа об установлении инвалидности, в соответствии с Правилами проведения медико-социальной экспертизы, часть "Слушание" теста по иностранному языку предоставляется в текстовом формате.

Поступающему, подавшему заявление, но не принявшему участие в КТ в указанный в пропуске день, предоставляется возможность участия в один из последующих дней в период проведения КТ при наличии места в аудитории с соответствующим языком тестирования и профилем группы образовательной программы по следующим уважительным причинам:

при наличии листа о временной нетрудоспособности или медицинской справки по форме 025/у или 026/у, по состоянию здоровья;

при наличии документов, подтверждающих смерть близких родственников;

при чрезвычайных ситуациях.

Для осуществления контроля за соблюдением правил проведения КТ уполномоченным органом в области науки и высшего образования в ППКТ направляются администраторы тестирования, наблюдатели из числа сотрудников уполномоченного органа в области науки и высшего образования, других заинтересованных государственных органов и ведомств, представителей институтов гражданского общества, неправительственных организаций. Администраторы тестирования выполняют функции дежурного по аудитории и по коридору.

Также уточняется, что входные двери, используемые для запуска в здание, и процесс проведения КТ обеспечиваются системой видеонаблюдения. При этом запись видеонаблюдения процесса запуска, проведения тестирования, а также видеозапись помещения, в котором хранились использованные книжки после тестирования, передаются в Национальный центр тестирования в течение пяти календарных дней после завершения тестирования.

В период проведения КТ с 20 июля по 10 августа или с 18 ноября по 11 декабря Национальный центр тестирования осуществляет просмотр записей видеонаблюдения КТ и производит проверку файлов регистрации (логов), поступающих в системе тестирования (электронный формат), и в случае обнаружения нарушения пунктов 35, 37 и 47-11 правил поступающими во время КТ Национальным центром тестирования составляется соответствующий акт.

Решением комиссии сертификат КТ аннулируется. После аннулирования сертификата КТ Национальный центр тестирования направляет уведомление поступающему или размещает информацию в личном кабинете поступающего.

Указывается, что Национальный центр тестирования после завершения КТ, проведенного в период с 20 июля по 10 августа или с 18 ноября по 11 декабря, осуществляет просмотр записей видеонаблюдения КТ и производит проверку файлов регистрации (логов) поступающих в системе тестирования (электронный формат) в течение трех месяцев.

При обнаружении использования поступающим во время КТ запрещенных предметов или действий Национальным центром тестирования составляется соответствующий акт и направляется на рассмотрение комиссии уполномоченного органа в области науки и высшего образования с подтверждающими материалами.

Решением комиссии уполномоченного органа в области науки и высшего образования результаты тестирования (сертификат КТ), а также результаты конкурса на присуждение образовательного гранта (свидетельство о присуждении образовательного гранта) за счет средств республиканского бюджета аннулируются приказом уполномоченного органа в области науки и высшего образования.

После аннулирования результатов тестирования (сертификат КТ) или свидетельства о присуждении образовательного гранта Национальный центр тестирования направляет уведомление поступающему и размещает информацию в личном кабинете поступающего.

При запуске на тестирование используются металлоискатели ручного и рамочного типа. Применение металлоискателей при запуске на тестирование осуществляется в рамках обеспечения безопасности поступающих при проведении тестирования, а также недопущения попытки и проноса ими в здание следующих запрещенных предметов: шпаргалки, учебно-методическая литература, словари, таблицы Менделеева и растворимости солей, бумага формата А0-А10, калькулятор, фотоаппарат, мобильные средства связи (пейджер, сотовые телефоны, планшеты, iPad (Айпад), iPod (Айпод), SmartPhone (Смартфон), рации, ноутбуки, плейеры, модемы (мобильные роутеры), смарт-очки, смарт-часы, фитнес-браслет (трекер), проводные и беспроводные наушники, микронаушники, беспроводные видеокамеры, GPS (ДжиПиЭс) навигаторы, GPS (ДжиПиЭс) трекеры, устройства удаленного управления, диктофоны, а также другие устройства обмена информацией, работающие в следующих стандартах: GSM (ДжиСиМ), 3G (3 Джи), 4G (4 Джи), 5G (5 Джи), VHF (ВиЭйчЭф), UHF (ЮЭйчЭф), Wi-Fi (Вай-фай), GPS (ДжиПиЭс), Bluetooth (Блютуз), Dect (Дект)).

При выявлении запрещенных предметов, указанных выше, во время проверки металлоискателем в ходе запуска на тестирование администратором тестирования составляется Акт об исключении из здания поступающего при обнаружении запрещенных предметов при запуске в здание пункта проведения КТ по форме.

При обнаружении у поступающего запрещенных предметов, а также в случае нарушения поступающим правил на КТ в бумажном формате, администратором тестирования совместно с наблюдателями тестирования в присутствии поступающего составляются акты выявления запрещенных предметов и удаления из аудитории поступающего, нарушившего правила поведения в аудитории. Поступающий удаляется из аудитории. Результаты КТ не обрабатываются и подлежат аннулированию.

При проведении КТ поступающему не разрешается:

выходить из аудитории (компьютерного класса) без разрешения и сопровождения администратора тестирования, выполняющего функции дежурного по коридору;

переговариваться, пересаживаться с места на место;

выходить из аудитории более двух раз с продолжительностью по времени более 10 минут.

При этом не допускается выходить в первые и последние часы тестирования, за исключением случаев, относящихся к чрезвычайной, форс-мажорной ситуациям, или случаев, связанных со здоровьем поступающих;

обмениваться документами и бумагой формата А4, выданной поступающему для выполнения работ по решению тестовых заданий;

выносить из аудитории (компьютерного класса) документы и бумагу формата А4, выданную поступающему для выполнения работ по решению тестовых заданий, а также рвать и осуществлять их порчу путем смятия;

забирать с собой бумагу формата А4, выданную поступающему для выполнения работ по решению тестовых заданий;

заносить в аудиторию (компьютерный класс) и использовать шпаргалки, учебно-методическую литературу, словарь, таблицы Менделеева и растворимости солей, бумагу формата А0-А10, калькулятор, фотоаппарат, мобильные средства связи (пейджер, сотовые телефоны, планшеты, iPad (Айпад), iPod (Айпод), SmartPhone (Смартфон), рации, ноутбуки, плейеры, модемы (мобильные роутеры), смарт-очки, смарт-часы, фитнес-браслет (трекер), проводные и беспроводные наушники, микронаушники, беспроводные видеокамеры, GPS (ДжиПиЭс) навигаторы, GPS (ДжиПиЭс) трекеры, устройства удаленного управления, диктофоны, а также другие устройства обмена информацией, работающие в следующих стандартах: GSM (ДжиСиМ), 3G (3 Джи), 4G (4 Джи), 5G (5 Джи), VHF (ВиЭйчЭф), UHF (ЮЭйчЭф), Wi-Fi (Вай-фай), GPS (ДжиПиЭс), Bluetooth (Блютуз), Dect (Дект);

шуметь перед началом и во время тестирования;

выносить, обсуждать и разглашать содержание тестовых заданий;

умышленно портить технику для проведения тестирования и систему безопасности;

пытаться вмешаться или вмешиваться в программу тестирования и иначе нарушать порядок при прохождении тестирования.

При этом допускается пользование калькулятором, таблицами Менделеева и растворимости солей, находящимися в интерфейсе для тестирования компьютера.

Уточняется, что при выходе поступающего из аудитории и при повторном входе в аудиторию осуществляется проверка металлоискателем.

Также говорится, что во время проведения КТ с 20 июля по 10 августа или с 18 ноября по 11 декабря в Национальном центре тестирования создается комиссия по принятию решений при совершении поступающим действий неразрешенных (указано выше), обнаруженных по просмотру записей видеонаблюдения или после проверки файлов регистрации (логов), поступающих в системе тестирования.

Функции комиссии Национального центра тестирования:

принятие решений при возникновении форс-мажорных обстоятельств в период проведения КТ;

принятие решений об аннулировании результатов КТ по просмотрам записей видеонаблюдения и проверки файлов регистрации (логов), поступающих в системе тестирования, или при обнаружении в период проведения тестирования нарушения;

представление на аннулирование результатов поступающего (сертификат КТ) после завершения КТ в уполномоченный орган в области науки и высшего образования.

Кроме того, правила дополнены пунктом о том, что при обнаружении нарушения со стороны поступающего комиссия аннулирует результаты КТ с составлением соответствующего акта и направляет уведомление поступающему, либо размещает информацию в личном кабинете поступающего.

Также оговаривается, что заявление на апелляцию по содержанию подается после завершения тестирования в течение 30 минут. Заявления на апелляцию рассматриваются по содержанию тестовых заданий и по техническим причинам.

Заявления, поступившие на апелляцию, рассматриваются Республиканской апелляционной комиссией в течение семи рабочих дней после дня проведения тестирования. Результаты онлайн-апелляции отображаются в личном кабинете поступающего после рассмотрения Республиканской апелляционной комиссии.

Решение Республиканской апелляционной комиссии принимается большинством голосов от общего числа членов комиссии по родственным дисциплинам КТ. При равенстве голосов голос председателя является решающим. Решение Республиканской апелляционной комиссии хранится в системе управления и обработки информации в организации, ответственной за проведение тестирования, в течение года.

Приказ вводится в действие с 17 ноября 2024 года.