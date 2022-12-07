Назначен новый аким Павлодарской области

7 декабря 2022 года президент Касым-Жомарт Токаев назначил нового акима Павлодарской области. Им стал Асаин Байханов, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий указ главы государства опубликовали на сайте Акорды.

С 21 января 2020 года должность акима Павлодарской области занимал Абылкаир Скаков. 1 декабря 2022 года указом президента он был освобожден от должности.

До настоящего назначения – с июля 2021 года – Асаин Байханов занимал должность акима Павлодара.



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Асаин Байханов родился 6 декабря 1978 года в Баянаульском районе Павлодарской области.



Трудовой стаж

В 2000 году по окончании первого высшего учебного заведения Асаин Байханов начал карьеру в банковском секторе по программе, реализуемой офисом Европейского банка реконструкции и развития в Казахстане. Прошел путь от стажера кредитного эксперта в Экибастузе до начальника отдела по внедрению новых банковских продуктов головного офиса программы ЕБРР в Алматы, одновременно осваивая многоступенчатую программу обучения на семинарах ЕБРР в Казахстане и за рубежом.

С 2003 по 2007 год занимал различные руководящие должности в немецком международном банковском холдинге ProCredit Holding AG, в том числе исполнительного директора ЗАО "ПроКредит Украина" в Киеве. В 2007 году вернулся в Казахстан и занял должность заместителя председателя правления АО "Нурбанк", где отвечал за расширение филиальной сети и развитие кредитования малого и среднего бизнеса, в том числе в аграрной отрасли.

С 2009 по 2015 год занимался предпринимательской деятельностью в сельском хозяйстве: запускал и развивал несколько успешных проектов в сфере животноводства и растениеводства, а также в сфере логистики и грузоперевозок в Алматы и Алматинской области.

С 2015 года по 2020 год работал в должности заместителя председателя правления АО "КазАгроПродукт", входящего в группу АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро". В период работы участвовал и возглавлял рабочие группы по обсуждению и изменению различных государственных программ по развитию сельскохозяйственной отрасли, а также достижению целевых индикаторов по экспорту продукции АПК.

С марта 2020 года до июля 2021 года занимал должность заместителя акима Павлодарской области, курировал вопросы сельского хозяйства, развития сельских территорий, недропользования, окружающей среды и водных ресурсов, земельных отношений, социальной защиты и спорта.

19 июля 2021 года назначен акимом города Павлодара.