Назначен новый аким Аксу

Сегодня, 21 ноября 2024 года, глава Павлодарской области Асаин Байханов на заседании актива Аксу представил нового акима города. Им стал Болатбек Шарипов, сообщает Zakon.kz.

Глава региона представил нового акима и пожелал успехов в работе.

Также он сообщил, что Нурлан Дюсимбинов по собственному желанию освобожден от должности акима Аксу. Асаин Байханов поблагодарил его за вклад в социально-экономическое развитие города.

Фото: gov.kz

"Нурлан Шайхслямович руководил Аксу с марта 2022 года. За это время в 6 сельских округах построено 5 домов на 524 квартиры, освещено более 40 улиц, модернизированы водопроводы. Был благоустроен пляж, начались работы по преобразованию Аксуской городской больницы в межрайонную центральную больницу, открыт торговый центр "Аксумолл". Асаин Байханов

Что касается нового акима, то Болатбек Шарипов родился в 1973 году в селе Заречное Иртышского района. Имеет высшее образование. Трудовую деятельность начал в 1992 году. На государственной службе работает с 2008 года.

В Иртышском районе он прошел путь от руководителя управления до акима района. Награжден медалью "Ерен еңбегі үшін".

Асаин Байханов отметил, что Аксу имеет важное значение в развитии экономики области, и поручил в первую очередь проанализировать все имеющиеся инфраструктурные и социальные проекты, а также проблемные вопросы.

Фото: Валерия Бугаева

"Не так давно произошло повреждение на магистральных сетях теплоснабжения по ул. Ленина. Без отопления и горячей воды оставалось более 20 МЖД и 50 частных домов. Превентивно принимайте меры, чтобы впредь таких ситуаций не было. Также необходимо довести до логического завершения вопрос по функционированию новой котельной. Как вы знаете, в Аксу есть незавершенные объекты строительства: физкультурно-оздоровительные комплексы в селах Алгабас, Жолкудук, Пограничник, Енбек, Ледовая арена в Аксу. Здесь нужно разобраться и ввести все объекты в эксплуатацию". Асаин Байханов

Также новому акиму города вверены обеспечение 6-7% устойчивого экономического роста, развитие инвестиционной зоны Аксу, инфраструктуры и агропромышленного комплекса, своевременное реагирование на насущные проблемы жителей.