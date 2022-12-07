В Казахстане ожидается постепенное ослабление морозов
Фото: unsplash
Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 7-10 декабря 2022 года. Согласно прогнозу, ожидаются понижение температуры воздуха, сильный снегопад и метель, сообщает Zakon.kz.
По данным РГП "Казгидромет", постепенное ослабление морозов ожидается в ряде регионов:
- на западе ночью до -5...-15°С, днем до 0...-5°С;
- на севере ночью до -18...-28°С, днем до -12...-17°С;
- в центре и на востоке ночью до -22...-30°С, днем до -13...-20°С;
- на юге и юго-востоке ночью до -13...-25°С, днем до -8...-18°С.
Согласно прогнозу, на большей части территории Казахстана сохраняется преимущественно погода без осадков.
"На востоке, в центре и на юге республики ожидается снег с низовой метелью, в горных районах юга и юго-востока временами сильный снегопад".РГП "Казгидромет"
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