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В Казахстане ожидается постепенное ослабление морозов

В Казахстане ожидается постепенное ослабление морозов Фото: unsplash
Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 7-10 декабря 2022 года. Согласно прогнозу, ожидаются понижение температуры воздуха, сильный снегопад и метель, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", постепенное ослабление морозов ожидается в ряде регионов:

  • на западе ночью до -5...-15°С, днем до 0...-5°С;
  • на севере ночью до -18...-28°С, днем до -12...-17°С;
  • в центре и на востоке ночью до -22...-30°С, днем до -13...-20°С;
  • на юге и юго-востоке ночью до -13...-25°С, днем до -8...-18°С.

Согласно прогнозу, на большей части территории Казахстана сохраняется преимущественно погода без осадков.

"На востоке, в центре и на юге республики ожидается снег с низовой метелью, в горных районах юга и юго-востока временами сильный снегопад".РГП "Казгидромет"

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