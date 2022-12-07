ЦИК РК проводит республиканский семинар для территориальных избирательных комиссий

7 – 9 декабря 2022 года Центральная избирательная комиссия проводит трехдневный республиканский семинар для руководящего состава всех 239 территориальных избирательных комиссий страны. В семинаре принимают участие около 300 человек.

Основными спикерами выступают члены Центральной избирательной комиссии.



Целью семинара является повышение уровня профессиональных компетенций организаторов выборов за счет расширения теоретических и прикладных знаний выборного законодательства и практики его применения в избирательном процессе.

В рамках семинара предусмотрено несколько обучающих блоков:

обсуждение итогов работы избирательных комиссий по подготовке и проведению внеочередных выборов президента Республики Казахстан, прошедших 20 ноября 2022 года;

разъяснение внесенных изменений и дополнений в выборное законодательство, в частности, введение смешанной и мажоритарной избирательных систем, предвыборная агитация в социальных сетях, аккредитация общественных объединений и некоммерческих организаций на наблюдение за выборами, а также негосударственное финансирование выборов.

Кроме того, на семинаре будут проведены тренинги по коммуникационным методам и навыкам взаимодействия членов избирательных комиссий с политическими партиями, наблюдателями, представителями масс-медиа, неправительственными организациями и иными участниками избирательного процесса.