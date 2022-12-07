Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

На реке Нура локализован источник загрязнения ртутью

Казахстан Нура ртуть МЭГПР Фото: unsplash
Источник загрязнения ртутью реки Нура в Карагандинской области локализован, но вопрос очистки ила на оборудовании АО «ТЭМК» пока не решен, об этом сообщил председатель Комитета экологического регулирования и контроля МЭГПР РК Зулфухар Жолдасов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава Комитета экологического регулирования и контроля МЭГПР РК Зулфухар Жолдасов на брифинге в СЦК отметил, что ртутное загрязнение реки Нура – историческое, над решением этой проблемы работа идет много лет.


"С территории предприятия ТЭМК (Темиртауский электрометаллургический комбинат) в паводковый период ранее распространялось ртутное загрязнение, которое поступало через коллектор на очистное оборудование. И в иловых отложениях оборудования, и в коллекторе были в донных остатках ртутные загрязнения. На сегодня, по информации предприятия, они не эксплуатируют данный коллектор, иным путем направляют воду. Соответственно, вымывание из коллектора и из очистного оборудования ртути на сегодня локализовано". Зулфухар Жолдасов

По его словам, сейчас концентрация ртути в замерах воды в Карагандинской области стала ниже, чем 10-12 лет назад. Однако ртуть все еще остается в иловых на очистных и в коллекторе АО "ТЭМК". Уже утверждена "Дорожная карта" по решению экологических проблем в Карагандинской области, согласно которой местные органы должны принять меры по окончательному решению проблемы.

Читайте также

В Афганистане талибы провели первую публичную казнь

Казахстан стремится ускорить энергетический переход, развивая добычу "зеленого" водорода

Танкеры с казахстанской нефтью застряли в Черном море

Анастасия Прилепская
МЭГПР РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
казахские двойные имена новорожденных девочек
Топ-5 двойных казахских имен для девочек
когда в Казахстане завершится учебный год в школах
Новый приказ: когда в школах Казахстана завершится учебный год
В Казахстане ожидается постепенное ослабление морозов
В Казахстане ожидается постепенное ослабление морозов
Лепс бросил микрофон и ушел со сцены во время концерта
Не самый лучший день: Лепс бросил микрофон и ушел со сцены во время концерта
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления