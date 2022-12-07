На реке Нура локализован источник загрязнения ртутью

Источник загрязнения ртутью реки Нура в Карагандинской области локализован, но вопрос очистки ила на оборудовании АО «ТЭМК» пока не решен, об этом сообщил председатель Комитета экологического регулирования и контроля МЭГПР РК Зулфухар Жолдасов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава Комитета экологического регулирования и контроля МЭГПР РК Зулфухар Жолдасов на брифинге в СЦК отметил, что ртутное загрязнение реки Нура – историческое, над решением этой проблемы работа идет много лет.







"С территории предприятия ТЭМК (Темиртауский электрометаллургический комбинат) в паводковый период ранее распространялось ртутное загрязнение, которое поступало через коллектор на очистное оборудование. И в иловых отложениях оборудования, и в коллекторе были в донных остатках ртутные загрязнения. На сегодня, по информации предприятия, они не эксплуатируют данный коллектор, иным путем направляют воду. Соответственно, вымывание из коллектора и из очистного оборудования ртути на сегодня локализовано". Зулфухар Жолдасов

По его словам, сейчас концентрация ртути в замерах воды в Карагандинской области стала ниже, чем 10-12 лет назад. Однако ртуть все еще остается в иловых на очистных и в коллекторе АО "ТЭМК". Уже утверждена "Дорожная карта" по решению экологических проблем в Карагандинской области, согласно которой местные органы должны принять меры по окончательному решению проблемы.