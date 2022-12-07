Двое детей и бабушка погибли при пожаре в Алматинской области

7 декабря при пожаре в селе Космос Енбекшиказахского района погибли три человека. Еще шесть пострадавших госпитализировали, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы ДЧС Алматинской области, 7 декабря в 00.16 пожарным поступила информация о том, что в селе загорелся один из домов по улице Первомайской. В доме проживала семья из 8 человек, которые являются квартирантами с 2021 года.

Прибывшие пожарные эвакуировали женщину с маленьким ребенком, ее супруга, главу семейства и двух соседей. Их доставили в Есик в Центральную районную больницу с диагнозом "отравление продуктами горения".

Малышей трех и четырех лет, а также их бабушку спасти не удалось.

Всего, по данным ведомства, площадь составила около 90 м².