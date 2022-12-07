Серик Адилбаев назначен руководителем Управления экологии и окружающей среды Алматы

Распоряжением акима города руководителем Управления экологии и окружающей среды города Алматы назначен Серик Адилбаев, сообщает Zakon.kz.

Серик Адилбаев окончил Казахский аграрный университет, в разные годы работал на лесоустроительном предприятии и в экологической инспекции города. Также работал в сфере ведения коммунального хозяйства.



С 2016 по 2021 год работал заместителем акима Бостандыкского района. С 2021 года являлся заместителем, а с марта 2022 года исполнял обязанности руководителя Управления экологии и окружающей среды.

