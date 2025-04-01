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События

В Алматы назначен новый глава управления экологии и окружающей среды

В Алматы назначен новый глава Управления экологии , фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2025 15:14 Фото: акимат Алматы
1 апреля 2025 года стало известно о назначении в Алматы нового руководителя управления экологии и окружающей среды, сообщает Zakon.kz.

Им стал Мирас Гайсин.

"Распоряжением акима Алматы Ерболата Досаева на должность руководителя управления экологии и окружащий среды города Алматы назначен Мирас Гайсин", – указано в сообщении акимата.

Мирас Гайсин родился в 1987 году в городе Алматы. Окончил Кокшетауский государственный университет имени Ш. Уалиханова по специальности "юриспруденция".

Трудовую деятельность начал в 2008 году в качестве специалиста отдела жилищно-коммунального хозяйства акимата города Алматы. В последующие годы занимал различные руководящие должности в управлениях природных ресурсов акиматов Алматы и Астаны. С 2023 года – заместитель руководителя Управления экологии и окружающей среды Алматы.

Отметим, что также 1 апреля стало известно о назначении нового главы управления спорта Алматы.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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