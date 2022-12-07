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В 3,6 раза выросло количество туристов, посетивших Казахстан в этом году

В 3,6 раза выросло количество туристов в Казахстане Фото: акимат Алматы
По данным Бюро национальной статистики, за 9 месяцев 2022 года за рубежом отдохнули 5,5 млн казахстанцев, а в Казахстан на отдых из других стран приехали 3,4 млн человек, сообщает Zakon.kz.

Так, количество выехавших отдыхать за рубеж по сравнению с 9 месяцами прошлого года выросло в 2,2 раза, посетивших Казахстан для отдыха – 3,6 раза.   

При этом количество посетителей в местах отдыха по внутреннему туризму увеличилось на 25,1%, за январь-сентябрь текущего года местные красоты посмотрели 4,8 млн человек.

Размещением посетителей занимались 3965 объектов отдыха, в которых насчитывается 84 416 номеров. В них отдохнули 5,4 млн человек и оказано услуг на сумму 129 183,2 млн тенге.

По данным статистиков, объем оказанных услуг местами размещения (без учета услуг ресторанов) по сравнению с прошлым годом увеличился на 54,5%. 

Также в Бюро нацстатистики отметили, что за 9 месяцев этого года курортные зоны посетили 2,4 млн внутренних и 317,2 тыс. въездных посетителей.

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Лариса Черненко
Бюро национальной статистики Казахстан
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