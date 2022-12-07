Казахстан стремится ускорить энергетический переход, развивая добычу "зеленого" водорода

У Казахстана есть возможность стать одной из ведущих стран-экспортеров "зеленого" водорода, заявил заместитель министра иностранных дел Казахстана Алмас Айдаров в недавнем интервью The Astana Times, сообщает Zakon.kz.

"Зеленый" водород – это достаточно новая концепция для нас.

"Он производится путем расщепления воды на водород и кислород с использованием возобновляемой электроэнергии. Это углеродно нейтральный метод; источник электричества тоже "зеленый" – ветер и солнце. Крупные страны и города понимают, что одних только возобновляемых источников энергии будет в скором времени недостаточно. Им приходится импортировать экологически чистый водород". Замминистра иностранных дел РК Алмас Айдаров



Мелкомасштабное производство "зеленого" водорода экономически невыгодно и дорого, в то время как крупномасштабное производство является более эффективным.





Фото: АО НК "Kazakh Invest"



Казахстан уже два года работает с компанией Svevind по проектам ветровых и солнечных электростанций в Мангистауской области. Планируется производство двух миллионов тонн "зеленого" водорода.

"Зеленая" электроэнергия с мощностью 30 ГВт будет использоваться для производства трех миллионов тонн экологически чистого водорода. Ожидается, что проект будет реализован уже в 2030 году и выйдет на полную мощность примерно в 2032 году.

Во время своего недавнего визита в Казахстан министр иностранных дел Германии Анналена Бербок была настолько удивлена масштабами предстоящего проекта Svevind, что сравнила землю, выделенную для производства солнечной энергии в Западном Казахстане, с размером федеральной земли Бранденбург (27 000 квадратных километров).

"Почему Казахстан? Потому что у нас есть обширные территории и ветер круглый год. Мы ездили в Швецию и видели, что они делали 20 лет назад. В 2001 году они запустили крупнейший проект береговой ветроэнергетики на севере Швеции. Теперь они изучают наш регион". Замминистра иностранных дел РК Алмас Айдаров





Фото: АО НК "Kazakh Invest"



Казахстан и Европейский союз подписали 7 ноября соглашение о сырьевых материалах, батареях и возобновляемом водороде с целью содействия переходу страны к экологически чистым способам получения энергии.

Алмас Айдаров отметил, что ЕС рассматривает Казахстан как стабильного поставщика "зеленого" водорода.

"Учитывая изменение климата, производство водорода жизненно важно. Не так много мест, где возможно крупномасштабное производство "зеленого" водорода. Если начнем производить, начнем экспортировать", – добавил он.





Фото: АО НК "Kazakh Invest"



"FFI считает, что Казахстан обладает значительным потенциалом развития ветровой и солнечной энергетики", – говорится в заявлении компании.

Соглашение направлено на изучение потенциала возобновляемых источников энергии и проектов по производству "зеленого" водорода в Атырауской и Мангистауской областях, которые богаты водными и ветровыми ресурсами.



