В Афганистане талибы провели первую публичную казнь

Участники движения "Талибан"* провели первую с момента прихода к власти в Афганистане казнь, сообщает Zakon.kz.

Об этом 7 декабря объявил представитель движения Забиулла Муджахид, пишет The Washington Post.

Сообщается, что талибы приговорили афганца к смерти за убийство, кражу мотоцикла и мобильного телефона, совершенные им пять лет назад.

На казни присутствовали сотни зрителей, а также должностные лица государства.

По словам Муджахида, смертный приговор был согласован с верховным лидером "Талибана" Хайбатуллой Ахундзада Муджахид. Решение о казни было принято "очень осмотрительно" и согласовано с тремя судами.

Приведение приговора в исполнение было решено осуществить в городе Фарах – административном центре одноименной провинции.

Талибы пришли к власти в Афганистане в августе 2021 года, после того как США окончательно вывели оттуда свой контингент.

* Организация, запрещенная в Казахстане

