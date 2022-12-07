Ситуация в Украине: новой мобилизации не будет, США не станут проверять, как Киев расходует деньги

Фото: Facebook/Міністерство оборони України

В Кабмине ФРГ заявили, что Украина не обязана ограничиваться в своей обороне собственной территорией, организаторы теракта на Крымском мосту пока не установлены, заявили в СК РФ, сообщает Zakon.kz.

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Диппредставительства Украины в 15 странах мира за последнее время 31 раз получали подозрительные пакеты, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Организаторы теракта на Крымском мосту пока не установлены – Следственный комитет РФ.

Владимир Путин: Международная доктрина прав человека используется для оправдания идеологического доминирования Запада.

В кабмине ФРГ заявили, что Украина не обязана ограничиваться в своей обороне собственной территорией.

Конфликт в Украине закончится за столом переговоров, как и "все войны". Об этом в интервью газете Die Zeit заявила экс-канцлер Германии Ангела Меркель.

США выступили за передачу Украине немецких боевых танков Leopard 2.

США не будут проверять, как Киев расходует выделенные деньги – члены палаты представителей проголосовали против инициативы республиканцев об аудите средств: 26 против 22 парламентариев.

В настоящее время в Украине не планируется проведение дополнительной мобилизации. Об этом заявил министр обороны страны Алексей Резников. По его словам, на сегодняшний день в ВСУ достаточно личного состава, армии больше нужны артиллерия, танки и самолеты. Читайте также Владимир Путин заявил, что угроза ядерной войны нарастает Президент Перу распустил парламент, намеревавшийся рассмотреть вопрос о его импичменте В Афганистане талибы провели первую публичную казнь

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