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Ситуация в Украине: новой мобилизации не будет, США не станут проверять, как Киев расходует деньги

Ситуация в Украине 7 декабря Фото: Facebook/Міністерство оборони України
В Кабмине ФРГ заявили, что Украина не обязана ограничиваться в своей обороне собственной территорией, организаторы теракта на Крымском мосту пока не установлены, заявили в СК РФ, сообщает Zakon.kz.
  • Журнал Time признал Владимира Зеленского человеком года.
  • Диппредставительства Украины в 15 странах мира за последнее время 31 раз получали подозрительные пакеты, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
  • Организаторы теракта на Крымском мосту пока не установлены – Следственный комитет РФ.
  • Владимир Путин: Международная доктрина прав человека используется для оправдания идеологического доминирования Запада.
  • В кабмине ФРГ заявили, что Украина не обязана ограничиваться в своей обороне собственной территорией.
  • Конфликт в Украине закончится за столом переговоров, как и "все войны". Об этом в интервью газете Die Zeit заявила экс-канцлер Германии Ангела Меркель.
  • США выступили за передачу Украине немецких боевых танков Leopard 2.
  • США не будут проверять, как Киев расходует выделенные деньги – члены палаты представителей проголосовали против инициативы республиканцев об аудите средств: 26 против 22 парламентариев.
  • В настоящее время в Украине не планируется проведение дополнительной мобилизации. Об этом заявил министр обороны страны Алексей Резников. По его словам, на сегодняшний день в ВСУ достаточно личного состава, армии больше нужны артиллерия, танки и самолеты.

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