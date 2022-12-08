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Владимир Путин заявил, что угроза ядерной войны нарастает

Заявил об угрозе ядерной войны Фото: kremlin.ru
Российский президент Владимир Путин на встрече с членами СПЧ заявил, что угроза ядерной войны нарастает, сообщает Zakon.kz.

Однако Россия рассматривает такое оружие только как сдерживающий фактор, подчеркнул российский лидер, передает ТАСС.

Путина попросили официально сделать заявление о том, что Россия ни при каких обстоятельствах не применит ядерное оружие.


"Угроза ядерной войны нарастает - чего греха таить. Если Россия не применит ядерное оружие первой ни при каких обстоятельствах, значит - и второй тоже не применит. Потому что возможности применения в случае нанесения ядерного удара по нашей территории сильно ограничены". Президент России Владимир Путин

При этом он обратил внимание, что РФ рассматривает ядерное оружие как средство защиты, и стратегия страны "выстроена вокруг ответно-встречного удара".

Он также обратил внимание, что РФ, в отличие от США, не имеет ядерное оружие на территории других стран.

Путин добавил, что Россия ориентируется прежде всего на мирные средства в вопросах обеспечения своей безопасности, однако при необходимости готова защищать себя всеми имеющимися средствами.

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