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Токаев назначил председателей судов и судей в регионах

Токаев назначил председателей судов и судей в регионах Фото: Zakon.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 5 декабря 2022 года "О назначении на должности и освобождении от должностей председателей, председателей судебных коллегий и судей судов Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Так, на должность председателя назначены:

  • Костанайского областного суда – Салий Вячеслав Васильевич;
  • суда области Ұлытау Адранов – Кайрат Тулепбергенович с освобождением от должности председателя военного суда Акмолинского гарнизона;
  • судебной коллегии по гражданским делам суда области Абай – Жаманбаев Бакытберген Мейрханович с освобождением от должности председателя Павлодарского городского суда Павлодарской области;
  • судебной коллегии по административным делам суда области Абай – Каирбаева Лаура Еркиновна;
  • судебной коллегии по уголовным делам суда области Абай – Есенжолов Нуролла Ергалиевич с освобождением от должности судьи Павлодарского областного суда;
  • судебной коллегии по гражданским делам суда области Жетісу – Шошикбаев Бахытжан Куанышбаевич с освобождением от должности судьи Алматинского областного суда;
  • судебной коллегии по административным делам суда области Жетісу – Абдильдин Ерлан Аукенович;
  • судебной коллегии по уголовным делам суда области Жетісу – Кульбеков Арман Шарипович;
  • судебной коллегии по гражданским делам суда области Ұлытау – Шортанбаев Жанболат Бектурсынович с освобождением от должности председателя Жезказганского городского суда области Ұлытау;
  • судебной коллегии по административным делам суда области Ұлытау – Шагатаев Кайрат Кунесбекович с освобождением от должности судьи Карагандинского областного суда;
  • судебной коллегии по уголовным делам суда области Ұлытау – Шайкамалов Канат Джандарбекович;

по области Абай:

  • Специализированного межрайонного суда по уголовным делам – Хасенбаев Нияз Зиядабекулы с освобождением от должности председателя Зайсанского районного суда Восточно-Казахстанской области;
  • Специализированного межрайонного экономического суда – Сыздыков Канат Сайлавбаевич с освобождением от должности судьи Семейского городского суда этой же области;
  • Специализированного следственного суда города Семея – Ахметова Анар Темергазыевна;
  • районного суда №2 Урджарского района – Иманмадиев Берик Айтмухамбетович с освобождением от должности судьи Урджарского районного суда этой же области;

по области Ұлытау:

  • Специализированного следственного суда города Жезказгана – Исабаева Жанна Ермековна с освобождением от должности судьи Жезказганского городского суда этой же области;

по области Жетісу:

  • районного суда №2 Алакольского района – Курмангалиев Ринат Узакович с освобождением от должности судьи Аксуского городского суда Павлодарской области;
  • Специализированного межрайонного суда по уголовным делам – Ермаханов Бакыт Аманбаевич с освобождением от должности судьи Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Западно-Казахстанской области.

Кроме того, произведены рокировки судей в регионах. В частности, назначены судьи:

  • военного суда Алматинского гарнизона – Тасжуреков Мадияр Майданович;

по области Абай:

  • Специализированного межрайонного суда по уголовным делам – Бесеева Айжан Токметоллаевна с освобождением от должности судьи Железинского районного суда Павлодарской области;
  • Специализированного межрайонного экономического суда – Байкумбаева Алия Сламбековна с освобождением от должности судьи Аягозского районного суда этой же области; Балгабеков Саят Балгабекулы с освобождением от должности судьи Семейского городского суда этой же области;
  • суда №2 города Семея – Ракимова Айнур Сакеновна с освобождением от должности судьи Риддерского городского суда Восточно-Казахстанской области; Федосова Лариса Александровна с освобождением от должности судьи Шемонаихинского районного суда Восточно-Казахстанской области;

по Западно-Казахстанской области:

  • Специализированного суда по административным правонарушениям города Уральска – Баймуханова Ботакоз Елеуовна с освобождением от должности председателя Сырымского районного суда этой же области;

по области Жетісу:

Талдыкорганского городского суда – Омарова Шырын Ауесбековна с освобождением от должности судьи районного суда №2 Енбекшиказахского района Алматинской области;

по Костанайской области:

Аркалыкского городского суда – Ержанова Сайлаухан Айдарханулы;

по области Ұлытау:

  • Специализированного межрайонного суда по уголовным делам – Кендирбаева Нургуль Есенжоловна с освобождением от должности судьи Мугалжарского районного суда Актюбинской области;
  • Специализированного межрайонного экономического суда – Агедилова Жанар Бакытжановна с освобождением от должности судьи Жезказганского городского суда этой же области; Еганова Елена Владимировна с освобождением от должности судьи Мамлютского районного суда Северо-Казахстанской области;

по Восточно-Казахстанской области:

  • Усть-Каменогорского городского суда – Али Аскар Мухаметжанулы с освобождением от должности председателя Уланского районного суда этой же области.

Вместе с тем освобождены от занимаемых должностей:

  • судья Алматинского городского суда Ельчибаев Бахытжан Затыбекович по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка;
  • судья Актюбинского областного суда Алмасбаева Ботагоз Алмасбаевна в связи с уходом в отставку;
  • судья Жамбылского областного суда Атибеков Меирхан Даирбекович в связи с уходом в отставку;
  • судья Северо-Казахстанского областного суда Кириленко Владимир Александрович в связи с достижением предельного возраста пребывания в должности судьи;

по городу Астане:

  • судьи Специализированного межрайонного экономического суда Бекиш Сая Сексембайкызы в связи с переходом на другую работу; Конахбаев Бахыт Шарипбаевич в связи с уходом в отставку;

по городу Алматы:

  • судья районного суда №2 Медеуского района Шакиров Такен Шайманович в связи с уходом в отставку;

по городу Шымкенту:

  • судья Энбекшинского районного суда Шиналиева Светлана Убайдаевна в связи с уходом в отставку;
  • судья Специализированного межрайонного экономического суда Турлыбекова Гульжан Паезиллаевна в связи с уходом в отставку;

по области Абай:

  • судья Специализированного межрайонного экономического суда Молдагожина Айтжамал Темирхановна в связи с уходом в отставку;

по Атырауской области:

  • судья Атырауского городского суда Мараткызы Эльвира по собственному желанию;

по Жамбылской области:

  • судья Таразского городского суда Манкетеги Бауржан Казбекулы по собственному желанию;
  • Молдабекова Аида Джолдасбековна по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка;

по Туркестанской области:

председатель Казыгуртского районного суда Тогызбаев Ильяс Жумабекулы в связи с истечением срока полномочий, с оставлением судьей этого же суда;

по Восточно-Казахстанской области:

судья суда №2 города Усть-Каменогорска Алимханов Тельман Набидоллинович в связи с уходом в отставку;

судья Шемонаихинского районного суда Раимбеков Курмангаиф Агзамович в связи с уходом в отставку.

Указ вводится в действие со дня подписания.

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