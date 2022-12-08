Токаев назначил председателей судов и судей в регионах

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 5 декабря 2022 года "О назначении на должности и освобождении от должностей председателей, председателей судебных коллегий и судей судов Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Так, на должность председателя назначены:

Костанайского областного суда – Салий Вячеслав Васильевич;

суда области Ұлытау Адранов – Кайрат Тулепбергенович с освобождением от должности председателя военного суда Акмолинского гарнизона;

судебной коллегии по гражданским делам суда области Абай – Жаманбаев Бакытберген Мейрханович с освобождением от должности председателя Павлодарского городского суда Павлодарской области;

судебной коллегии по административным делам суда области Абай – Каирбаева Лаура Еркиновна;

судебной коллегии по уголовным делам суда области Абай – Есенжолов Нуролла Ергалиевич с освобождением от должности судьи Павлодарского областного суда;

судебной коллегии по гражданским делам суда области Жетісу – Шошикбаев Бахытжан Куанышбаевич с освобождением от должности судьи Алматинского областного суда;

судебной коллегии по административным делам суда области Жетісу – Абдильдин Ерлан Аукенович;

судебной коллегии по уголовным делам суда области Жетісу – Кульбеков Арман Шарипович;

судебной коллегии по гражданским делам суда области Ұлытау – Шортанбаев Жанболат Бектурсынович с освобождением от должности председателя Жезказганского городского суда области Ұлытау;

судебной коллегии по административным делам суда области Ұлытау – Шагатаев Кайрат Кунесбекович с освобождением от должности судьи Карагандинского областного суда;

судебной коллегии по уголовным делам суда области Ұлытау – Шайкамалов Канат Джандарбекович;

по области Абай:

Специализированного межрайонного суда по уголовным делам – Хасенбаев Нияз Зиядабекулы с освобождением от должности председателя Зайсанского районного суда Восточно-Казахстанской области;

Специализированного межрайонного экономического суда – Сыздыков Канат Сайлавбаевич с освобождением от должности судьи Семейского городского суда этой же области;

Специализированного следственного суда города Семея – Ахметова Анар Темергазыевна;

районного суда №2 Урджарского района – Иманмадиев Берик Айтмухамбетович с освобождением от должности судьи Урджарского районного суда этой же области;

по области Ұлытау:



Специализированного следственного суда города Жезказгана – Исабаева Жанна Ермековна с освобождением от должности судьи Жезказганского городского суда этой же области;

по области Жетісу:

районного суда №2 Алакольского района – Курмангалиев Ринат Узакович с освобождением от должности судьи Аксуского городского суда Павлодарской области;

Специализированного межрайонного суда по уголовным делам – Ермаханов Бакыт Аманбаевич с освобождением от должности судьи Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Западно-Казахстанской области.

Кроме того, произведены рокировки судей в регионах. В частности, назначены судьи:

военного суда Алматинского гарнизона – Тасжуреков Мадияр Майданович;



по области Абай:

Специализированного межрайонного суда по уголовным делам – Бесеева Айжан Токметоллаевна с освобождением от должности судьи Железинского районного суда Павлодарской области;

Специализированного межрайонного экономического суда – Байкумбаева Алия Сламбековна с освобождением от должности судьи Аягозского районного суда этой же области; Балгабеков Саят Балгабекулы с освобождением от должности судьи Семейского городского суда этой же области;

суда №2 города Семея – Ракимова Айнур Сакеновна с освобождением от должности судьи Риддерского городского суда Восточно-Казахстанской области; Федосова Лариса Александровна с освобождением от должности судьи Шемонаихинского районного суда Восточно-Казахстанской области;

по Западно-Казахстанской области:

Специализированного суда по административным правонарушениям города Уральска – Баймуханова Ботакоз Елеуовна с освобождением от должности председателя Сырымского районного суда этой же области;

по области Жетісу:

Талдыкорганского городского суда – Омарова Шырын Ауесбековна с освобождением от должности судьи районного суда №2 Енбекшиказахского района Алматинской области;

по Костанайской области:

Аркалыкского городского суда – Ержанова Сайлаухан Айдарханулы;

по области Ұлытау:

Специализированного межрайонного суда по уголовным делам – Кендирбаева Нургуль Есенжоловна с освобождением от должности судьи Мугалжарского районного суда Актюбинской области;

Специализированного межрайонного экономического суда – Агедилова Жанар Бакытжановна с освобождением от должности судьи Жезказганского городского суда этой же области; Еганова Елена Владимировна с освобождением от должности судьи Мамлютского районного суда Северо-Казахстанской области;

по Восточно-Казахстанской области:

Усть-Каменогорского городского суда – Али Аскар Мухаметжанулы с освобождением от должности председателя Уланского районного суда этой же области.

Вместе с тем освобождены от занимаемых должностей:

судья Алматинского городского суда Ельчибаев Бахытжан Затыбекович по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка;

судья Актюбинского областного суда Алмасбаева Ботагоз Алмасбаевна в связи с уходом в отставку;

судья Жамбылского областного суда Атибеков Меирхан Даирбекович в связи с уходом в отставку;

судья Северо-Казахстанского областного суда Кириленко Владимир Александрович в связи с достижением предельного возраста пребывания в должности судьи;

по городу Астане:

судьи Специализированного межрайонного экономического суда Бекиш Сая Сексембайкызы в связи с переходом на другую работу; Конахбаев Бахыт Шарипбаевич в связи с уходом в отставку;

по городу Алматы:

судья районного суда №2 Медеуского района Шакиров Такен Шайманович в связи с уходом в отставку;

по городу Шымкенту:

судья Энбекшинского районного суда Шиналиева Светлана Убайдаевна в связи с уходом в отставку;

судья Специализированного межрайонного экономического суда Турлыбекова Гульжан Паезиллаевна в связи с уходом в отставку;

по области Абай:

судья Специализированного межрайонного экономического суда Молдагожина Айтжамал Темирхановна в связи с уходом в отставку;

по Атырауской области:

судья Атырауского городского суда Мараткызы Эльвира по собственному желанию;

по Жамбылской области:

судья Таразского городского суда Манкетеги Бауржан Казбекулы по собственному желанию;

Молдабекова Аида Джолдасбековна по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка;

по Туркестанской области:

председатель Казыгуртского районного суда Тогызбаев Ильяс Жумабекулы в связи с истечением срока полномочий, с оставлением судьей этого же суда;

по Восточно-Казахстанской области:

судья суда №2 города Усть-Каменогорска Алимханов Тельман Набидоллинович в связи с уходом в отставку;

судья Шемонаихинского районного суда Раимбеков Курмангаиф Агзамович в связи с уходом в отставку.

Указ вводится в действие со дня подписания.