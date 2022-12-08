Токаев назначил председателей судов и судей в регионах
Так, на должность председателя назначены:
- Костанайского областного суда – Салий Вячеслав Васильевич;
- суда области Ұлытау Адранов – Кайрат Тулепбергенович с освобождением от должности председателя военного суда Акмолинского гарнизона;
- судебной коллегии по гражданским делам суда области Абай – Жаманбаев Бакытберген Мейрханович с освобождением от должности председателя Павлодарского городского суда Павлодарской области;
- судебной коллегии по административным делам суда области Абай – Каирбаева Лаура Еркиновна;
- судебной коллегии по уголовным делам суда области Абай – Есенжолов Нуролла Ергалиевич с освобождением от должности судьи Павлодарского областного суда;
- судебной коллегии по гражданским делам суда области Жетісу – Шошикбаев Бахытжан Куанышбаевич с освобождением от должности судьи Алматинского областного суда;
- судебной коллегии по административным делам суда области Жетісу – Абдильдин Ерлан Аукенович;
- судебной коллегии по уголовным делам суда области Жетісу – Кульбеков Арман Шарипович;
- судебной коллегии по гражданским делам суда области Ұлытау – Шортанбаев Жанболат Бектурсынович с освобождением от должности председателя Жезказганского городского суда области Ұлытау;
- судебной коллегии по административным делам суда области Ұлытау – Шагатаев Кайрат Кунесбекович с освобождением от должности судьи Карагандинского областного суда;
- судебной коллегии по уголовным делам суда области Ұлытау – Шайкамалов Канат Джандарбекович;
по области Абай:
- Специализированного межрайонного суда по уголовным делам – Хасенбаев Нияз Зиядабекулы с освобождением от должности председателя Зайсанского районного суда Восточно-Казахстанской области;
- Специализированного межрайонного экономического суда – Сыздыков Канат Сайлавбаевич с освобождением от должности судьи Семейского городского суда этой же области;
- Специализированного следственного суда города Семея – Ахметова Анар Темергазыевна;
- районного суда №2 Урджарского района – Иманмадиев Берик Айтмухамбетович с освобождением от должности судьи Урджарского районного суда этой же области;
по области Ұлытау:
- Специализированного следственного суда города Жезказгана – Исабаева Жанна Ермековна с освобождением от должности судьи Жезказганского городского суда этой же области;
по области Жетісу:
- районного суда №2 Алакольского района – Курмангалиев Ринат Узакович с освобождением от должности судьи Аксуского городского суда Павлодарской области;
- Специализированного межрайонного суда по уголовным делам – Ермаханов Бакыт Аманбаевич с освобождением от должности судьи Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Западно-Казахстанской области.
Кроме того, произведены рокировки судей в регионах. В частности, назначены судьи:
- военного суда Алматинского гарнизона – Тасжуреков Мадияр Майданович;
по области Абай:
- Специализированного межрайонного суда по уголовным делам – Бесеева Айжан Токметоллаевна с освобождением от должности судьи Железинского районного суда Павлодарской области;
- Специализированного межрайонного экономического суда – Байкумбаева Алия Сламбековна с освобождением от должности судьи Аягозского районного суда этой же области; Балгабеков Саят Балгабекулы с освобождением от должности судьи Семейского городского суда этой же области;
- суда №2 города Семея – Ракимова Айнур Сакеновна с освобождением от должности судьи Риддерского городского суда Восточно-Казахстанской области; Федосова Лариса Александровна с освобождением от должности судьи Шемонаихинского районного суда Восточно-Казахстанской области;
по Западно-Казахстанской области:
- Специализированного суда по административным правонарушениям города Уральска – Баймуханова Ботакоз Елеуовна с освобождением от должности председателя Сырымского районного суда этой же области;
по области Жетісу:
Талдыкорганского городского суда – Омарова Шырын Ауесбековна с освобождением от должности судьи районного суда №2 Енбекшиказахского района Алматинской области;
по Костанайской области:
Аркалыкского городского суда – Ержанова Сайлаухан Айдарханулы;
по области Ұлытау:
- Специализированного межрайонного суда по уголовным делам – Кендирбаева Нургуль Есенжоловна с освобождением от должности судьи Мугалжарского районного суда Актюбинской области;
- Специализированного межрайонного экономического суда – Агедилова Жанар Бакытжановна с освобождением от должности судьи Жезказганского городского суда этой же области; Еганова Елена Владимировна с освобождением от должности судьи Мамлютского районного суда Северо-Казахстанской области;
по Восточно-Казахстанской области:
- Усть-Каменогорского городского суда – Али Аскар Мухаметжанулы с освобождением от должности председателя Уланского районного суда этой же области.
Вместе с тем освобождены от занимаемых должностей:
- судья Алматинского городского суда Ельчибаев Бахытжан Затыбекович по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка;
- судья Актюбинского областного суда Алмасбаева Ботагоз Алмасбаевна в связи с уходом в отставку;
- судья Жамбылского областного суда Атибеков Меирхан Даирбекович в связи с уходом в отставку;
- судья Северо-Казахстанского областного суда Кириленко Владимир Александрович в связи с достижением предельного возраста пребывания в должности судьи;
по городу Астане:
- судьи Специализированного межрайонного экономического суда Бекиш Сая Сексембайкызы в связи с переходом на другую работу; Конахбаев Бахыт Шарипбаевич в связи с уходом в отставку;
по городу Алматы:
- судья районного суда №2 Медеуского района Шакиров Такен Шайманович в связи с уходом в отставку;
по городу Шымкенту:
- судья Энбекшинского районного суда Шиналиева Светлана Убайдаевна в связи с уходом в отставку;
- судья Специализированного межрайонного экономического суда Турлыбекова Гульжан Паезиллаевна в связи с уходом в отставку;
по области Абай:
- судья Специализированного межрайонного экономического суда Молдагожина Айтжамал Темирхановна в связи с уходом в отставку;
по Атырауской области:
- судья Атырауского городского суда Мараткызы Эльвира по собственному желанию;
по Жамбылской области:
- судья Таразского городского суда Манкетеги Бауржан Казбекулы по собственному желанию;
- Молдабекова Аида Джолдасбековна по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка;
по Туркестанской области:
председатель Казыгуртского районного суда Тогызбаев Ильяс Жумабекулы в связи с истечением срока полномочий, с оставлением судьей этого же суда;
по Восточно-Казахстанской области:
судья суда №2 города Усть-Каменогорска Алимханов Тельман Набидоллинович в связи с уходом в отставку;
судья Шемонаихинского районного суда Раимбеков Курмангаиф Агзамович в связи с уходом в отставку.
Указ вводится в действие со дня подписания.