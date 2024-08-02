Токаев назначил и уволил председателей судов и судей
Так, назначены на должность председателя:
- судебной коллегии по гражданским делам Карагандинского областного суда – Кулекеев Галым Батырбекович с освобождением от должности судьи Жамбылского областного суда;
- судебной коллегии по административным делам Костанайского областного суда – Кайкенов Серик Сакенович;
- судебной коллегии по административным делам Туркестанского областного суда – Байтурова Аида Набиевна;
по городу Астане:
- межрайонного суда по гражданским делам – Шакуанов Ринат Боташевич;
- Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних – Зинашева Лейла Сатыгалиевна с освобождением от должности судьи межрайонного суда по гражданским делам города Астаны.
по области Абай:
- Семейского городского суда – Султанов Даулет Манарбекович с освобождением от должности председателя Бородулихинского районного суда этой же области;
по Акмолинской области:
- Специализированного межрайонного суда по уголовным делам – Алькенов Ибрагим Ерланович с освобождением от должности судьи межрайонного суда по уголовным делам города Астаны;
по Актюбинском области:
- Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Актобе – Жеткерген Ерулан Айтуганулы с освобождением от должности председателя Байганинского районного суда этой же области;
- Мугалжарского районного суда – Жамиев Арыстан Шагбанович с освобождением от должности судьи Специализированного межрайонного административного суда этой же области;
по Западно-Казахстанской области:
- Каратобинского районного суда – Назаров Арман Тлектесович с освобождением от должности председателя районного суда № 2 Акжаикского района этой же области;
по Карагандинской области:
- Казыбекбийского районного суда города Караганды – Кутышев Аргын Мешитбаевич;
по Костанайской области:
- Специализированного межрайонного экономического суда – Абдыгали Алтай Абдыгалиулы;
по Кызылординской области:
- Жанакорганского районного суда – Жолдыбаев Айдос Карибайулы с освобождением от должности судьи Шиелийского районного суда этой же области;
по Туркестанской области:
- Жетысайского районного суда – Кожамкулов Ермек Амангельдиевич;
- специализированного межрайонного суда по уголовным делам – Мадалиев Даурен Баталханович.
Вместе с тем назначены на должность судьи:
суда города Астаны
- Арыстанбеков Жарас Себжанулы с освобождением от должности судьи Специализированного межрайонного суда по уголовным делам области Жетісу;
- Бабатов Алмат Мешитбаевич с освобождением от должности судьи Специализированного межрайонного следственного суда города Астаны;
- Болатулы Азамат с освобождением от должности судьи Специализированного межрайонного экономического суда Костанайской области;
- Жаксыбаев Айдос Галымович с освобождением от должности судьи Специализированного межрайонного экономического суда города Астаны;
- Исмагулов Айкен Ермуканович с освобождением от должности судьи суда области Абай;
- Хожабергенов Мурат Амангельдиевич с освобождением от должности председателя Жетысуского районного суда города Алматы;
- Кудиярбеков Нуржан Жагапарович с освобождением от должности судьи Жетысуского районного суда города Алматы;
- Манапов Ел-Назар Турсынбекович с освобождением от должности судьи Медеуского районного суда города Алматы;
- Мажитов Руслан Бакытжанович с освобождением от должности председателя Специализированного межрайонного административного суда города Астаны;
- Нургалиева Жанна Каиртаевна с освобождением от должности судьи Специализированного межрайонного административного суда города Алматы.
Алматинского городского суда
- Алимбаева Гуля Оразалиевна с освобождением от должности судьи Специализированного межрайонного административного суда города Алматы;
- Жансыкбаева Рустема Ильянович с освобождением от должности судьи Специализированного межрайонного административного суда города Алматы;
- Мусакожаева Рауза Абилкасымовна с освобождением от должности судьи Медеуского районного суда города Алматы;
- Мырзакарим Рустем Мырзакаримулы с освобождением от должности председателя Западно-Казахстанского областного суда;
- Шамшиев Арман Джумабаевич с освобождением от должности председателя судебной коллегии по уголовным делам Костанайского областного суда.
суда города Шымкента
- Жолбарыс Гулвира Жанахметкызы с освобождением от должности судьи Специализированного межрайонного экономического суда города Шымкента;
- Жусипова Айгуль Даутовна с освобождением от должности судьи Специализированного межрайонного административного суда города Шымкента;
- Калдиева Луара Нурмаханбеткызы с освобождением от должности судьи Специализированного межрайонного экономического суда города Шымкента;
- Касенова Арна Арыновна с освобождением от должности судьи Межрайонного суда по гражданским делам города Шымкента;
- Конырбаев Канатбек Досаевич с освобождением от должности судьи Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Туркестанской области.
Акмолинского областного суда
- Мухамбеткалиева Майра Маратовна с освобождением от должности судьи Специализированного межрайонного административного суда города Астаны;
- Сатубалдинова Могульсун Сыздыковна с освобождением от должности судьи Кокшетауского городского суда Акмолинской области.
Актюбинского областного суда
- Бисенова Лаззат Мырзалыкызы с освобождением от должности председателя Специализированного межрайонного административного суда Актюбинской области;
- Шарипова Мария Куанышевна с освобождением от должности судьи Специализированного межрайонного административного суда Актюбинской области;
Атырауского областного суда
- Даурешов Ануар Жумажанович с освобождением от должности судьи Межрайонного суда по гражданским делам города Астаны.
Жамбылского областного суда
- Таусаров Самат Ибрагимович с освобождением от должности председателя Специализированного межрайонного экономического суда Жамбылской области.
суда области Жетысу
- Жантасов Канат Кашкинович с освобождением от должности председателя судебной коллегии по уголовным делам Алматинского областного суда.
Карагандинского областного суда
- Берликешева Нургуль Мураловна с освобождением от должности председателя Федоровского районного суда Костанайской области;
- Калдыбаева Гулсара Калиоллакызы с освобождением от должности судьи Темиртауского городского суда Карагандинской области;
- Шушаева Динара Мадияровна с освобождением от должности судьи суда района Әлихан Бөкейхан города Караганды Карагандинской области.
Костанайского областного суда
- Досымова Ассель Амангельдиновна с освобождением от должности судьи Специализированного межрайонного экономического суда Северо-Казахстанской области;
- Дунаева Наталья Владимировна с освобождением от должности председателя Костанайского районного суда Костанайской области.
Павлодарского областного суда
- Баймухамбетова Ажар Рахимжановна с освобождением от должности судьи Павлодарского городского суда Павлодарской области;
- Шевченко Вероника Николаевна с освобождением от должности судьи Павлодарского городского суда Павлодарской области.
Северо-Казахстанского областного суда
- Даниярова Гульмира Болатовна с освобождением от должности судьи Специализированного межрайонного административного суда Северо-Казахстанской области;
- Рахимберлина Динара Усеновна с освобождением от должности судьи суда района Әлихан Бөкейхан города Караганды Карагандинской области.
Туркестанского областного суда
- Бекботаев Абай Бердалиевич с освобождением от должности судьи Туркестанского городского суда Туркестанской области;
- Иржанов Ахмаджон Бахадирович с освобождением от должности судьи Туркестанского городского суда Туркестанской области;
суда области Улытау
- Акишев Максат Амангельдинович с освобождением от должности судьи Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Акмолинской области;
- Зиад Аскар Болатулы с освобождением от должности судьи Коргалжынского районного суда Акмолинской области;
Восточно-Казахстанского областного суда
- Бекишева Сауле Дюсюбековна с освобождением от должности судьи суда № 2 города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области;
- Нурсалинова Жанна Маулетхановна с освобождением от должности судьи Специализированного суда по административным правонарушениям города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области;
по городу Астане:
- межрайонного суда по гражданским делам – Жусупова Динара Канатовна; Тажиева Алия Сейфуллаевна;
- межрайонного суда по уголовным делам – Смагулова Шолпан Женисовна;
по городу Алматы:
- Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних – Кожахметова Акерке Балгабаевна;
Медеуского районного суда
- Копжурсинов Айбек Муратбекулы.
по области Абай:
- Бородулихинского районного суда – Сарскулов Асылхан Аскарович;
- Семейского городского суда – Кипшакбаева Жулдиз Еркинбековна;
- Урджарского районного суда – Манарбек Гулнур Манарбеккызы.
по Алматинской области:
Талгарского районного суда
- Аубакирова Карашаш Умираликызы;
по Атырауской области:
- суда № 2 города Атырау – Булекбаев Нуртас Серикулы;
по области Жетысу:
- Специализированного межрайонного административного суда – Алпысбаева Гулназ Шарапаткызы;
по Карагандинской области:
- Специализированного межрайонного административного суда – Амиралин Канат Кадырханович;
- Специализированного межрайонного экономического суда – Тен Вячеслав Вадимович.
по Мангистауской области:
- Специализированного следственного суда города Актау – Сапаркулов Азат Алибаевич;
- Бейнеуского районного суда – Султанов Байбол Жармухаметович.
по Павлодарской области:
- Аксуского городского суда – Силантьева Юлия Вячеславовна;
- Павлодарского городского суда – Хасенова Коркем Тулкибаевна;
- Специализированного суда по административным правонарушениям города Павлодара – Сулейменова Айгерим Тупахлжанатовна.
по Восточно-Казахстанской области:
Зайсанского районного суда – Фирсов Владимир Сергеевич.
При этом освобождены от занимаемых должностей:
- судьи Алматинского городского суда – Ахмедиев Бекен Тулебаевич в связи с уходом в отставку;
- Жексембинова Оразбике Олжагуловна – в связи с уходом в отставку;
- Кушербаева Лилия Узахбаевна – в связи с уходом в отставку;
- Махпиров Бахтышад Сырдашевич – в связи с уходом в отставку;
- Умаров Жумахан Абжанович – по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка;
- Сакенов Советхан Сакенулы – в связи с уходом в отставку.
- судья Актюбинского областного суда Алимбаева Гульнара Сейлхановна – в связи с уходом в отставку;
- судья Западно-Казахстанского областного суда Кырыкбаев Гизатолла Жумашаевич – в связи с уходом в отставку;
- судьи Карагандинского областного суда – Абжанов Ербол Тюлюгазинович в связи с уходом в отставку;
- Абулгазин Айдар Есимжанович – в связи с уходом в отставку;
- судья Кызылординского областного суда Абдиканов Сабит Адилович – в связи с достижением пенсионного возраста;
- судья Мангистауского областного суда Кудайбергенова Роза Телеуовна – в связи с уходом в отставку;
- судьи Северо-Казахстанского областного суда Малдыбаева Нуриго Рафаильевна – в связи с уходом в отставку;
- Муканов Мурат Еслямгариевич – в связи с уходом в отставку;
- судья Туркестанского областного суда Бекназаров Маратали Усербаевич – в связи с уходом в отставку;
- судья Восточно-Казахстанского областного суда Козлов Евгений Александрович – в связи с уходом в отставку;
по городу Астане:
- судья Межрайонного суда по гражданским делам Шамиев Нурбол Сунгатович – по собственному желанию;
- судья Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Ищанова Эльвира Гарифуллаевна – по собственному желанию;
- Кайырбек Нуржан Кабиденулы – по собственному желанию;
- Турганбаев Марат Аитбаевич – в связи с уходом в отставку;
- судья Специализированного межрайонного административного суда Жармухамбет Динара Болоскызы – по собственному желанию.
по городу Алматы:
- судья Военного суда Алматинского гарнизона Алиаскаров Дихан Омаргазиевич – в связи с уходом в отставку;
- судья Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Кузетаева Динара Зарыкбековна – в связи с уходом в отставку;
- судья Бостандыкского районного суда Телькараева Дана Бирлесбековна – по собственному желанию;
- судья Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Конакбаева Гульнар Маратовна – по собственному желанию;
- судья Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Какимжанов Мартпек Ашимович – в связи с уходом в отставку.
по городу Шымкенту:
- судья Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Бекназаров Абдугаппар Усербаевич – в связи с уходом в отставку;
- судья Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Тиметов Мырзахан Жоракович – в связи с достижением пенсионного возраста;
- судьи Межрайонного суда по уголовным делам Мусирали Жанат Мусираликызы – по собственному желанию;
- Налибаев Алпысбай Балгабекович – в связи с уходом в отставку;
- судья Специализированного межрайонного административного суда Дербисова Айгуль Мамировна – в связи с уходом в отставку.
по Акмолинской области:
- судья Атбасарского районного суда Шарапатов Аскар Ахметуллаевич – по собственному желанию;
- председатель Зерендинского районного суда Хасенов Кайрат Кайркенович – по собственному желанию, с прекращением полномочий судьи;
- судья Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Жакимова Алмагуль Жумабековна – в связи со смертью;
- судья Степногорского городского суда Мамилянова Айсулу Калижановна – в связи со смертью.
по Актюбинской области:
- судья суда города Актобе Буйваренко Ирина Александровна – по собственному желанию;
- судья Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Балмуханов Айсултан Жабаевич – в связи с уходом в отставку.
по Алматинской области:
- судья Карасайского районного суда Кошикбаев Мади Жаубасарулы – по собственному желанию;
- судья Специализированного межрайонного экономического суда Абдрахманов Агзам Маратулы – в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда;
- председатель Илийского районного суда Садвакасов Ертаргын Рахимович – в связи с уходом в отставку;
по Атырауской области:
- судья Атырауского городского суда Сариев Данияр Калыбаевич – по собственному желанию;
по Западно-Казахстанской области:
- судья Специализированного межрайонного административного суда Корсакова Любовь Тимофеевна – в связи с уходом в отставку;
- судья Уральского городского суда Джунусова Найля Назархановна – в связи с уходом в отставку;
- судья суда № 2 города Уральска Сапарова Флора Сагимовна – в связи с достижением пенсионного возраста;
по Жамбылской области:
- судья Жамбылского районного суда Аргымбаева Салтанат Рахымбаевна – по собственному желанию;
по Карагандинской области:
- судья районного суда № 2 Казыбекбийского района города Караганды Макажанов Марат Нурсапаевич – в связи с уходом в отставку;
- судья Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Караганды Примбетова Айжан Аскаровна – по собственному желанию;
- председатель Шахтинского городского суда Мырзахметова Жанна Мажитовна – в связи с уходом в отставку;
по Костанайской области:
- судья Специализированного межрайонного административного суда Ахмедова Светлана Владимировна – в связи с уходом в отставку;
по Кызылординской области:
- судья Кызылординского городского суда Ибраева Аксуирик Маратовна – в связи с уходом в отставку;
по Мангистауской области:
- судья Жанаозенского городского суда Калауова Кенжекул Мамытбековна - в связи с достижением пенсионного возраста;
- судья Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Акеров Куандык Жаканович – в связи со смертью;
по Павлодарской области:
- судья Специализированного межрайонного экономического суда Жилбаева Кулимжан Кайдаровна – в связи с уходом в отставку;
по Северо-Казахстанской области:
- судья Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Литфуллина Сауле Зейнатулловна – в связи с переходом на другую работу;
- судья Специализированного межрайонного экономического суда Еслямова Асель Тохсановна – в связи с переходом на другую работу;
- судья суда № 2 города Петропавловска Хамзина Гайни Койшеновна – в связи с уходом в отставку;
- судья Тайыншинского районного суда Альназиров Кайрош Бейсекович – в связи с уходом в отставку;
по области Улытау:
судья Специализированного межрайонного административного суда Байгенжинова Гульсара Муханбетяровна – в связи с уходом в отставку;
по Восточно-Казахстанской области:
- судья Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Забенов Куаныш Бокешович – в связи с уходом в отставку;
- председатель Специализированного межрайонного экономического суда Ерболатов Ернар Ерболатулы – по собственному желанию, с прекращением полномочий судьи;
- судья Усть-Каменогорского городского суда Уалиева Бакыт Кабдымуликовна – в связи со смертью.
Указ вводится в действие со дня подписания.