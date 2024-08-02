Токаев назначил и уволил председателей судов и судей

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Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 29 июля 2024 года "О назначении на должности и освобождении от должностей председателей, председателей судебных коллегий и судей судов РК", сообщает Zakon.kz.

Так, назначены на должность председателя: судебной коллегии по гражданским делам Карагандинского областного суда – Кулекеев Галым Батырбекович с освобождением от должности судьи Жамбылского областного суда;

судебной коллегии по административным делам Костанайского областного суда – Кайкенов Серик Сакенович;

судебной коллегии по административным делам Туркестанского областного суда – Байтурова Аида Набиевна; по городу Астане: межрайонного суда по гражданским делам – Шакуанов Ринат Боташевич;

Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних – Зинашева Лейла Сатыгалиевна с освобождением от должности судьи межрайонного суда по гражданским делам города Астаны. по области Абай: Семейского городского суда – Султанов Даулет Манарбекович с освобождением от должности председателя Бородулихинского районного суда этой же области; по Акмолинской области: Специализированного межрайонного суда по уголовным делам – Алькенов Ибрагим Ерланович с освобождением от должности судьи межрайонного суда по уголовным делам города Астаны; по Актюбинском области: Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Актобе – Жеткерген Ерулан Айтуганулы с освобождением от должности председателя Байганинского районного суда этой же области;

Мугалжарского районного суда – Жамиев Арыстан Шагбанович с освобождением от должности судьи Специализированного межрайонного административного суда этой же области; по Западно-Казахстанской области: Каратобинского районного суда – Назаров Арман Тлектесович с освобождением от должности председателя районного суда № 2 Акжаикского района этой же области; по Карагандинской области: Казыбекбийского районного суда города Караганды – Кутышев Аргын Мешитбаевич; по Костанайской области: Специализированного межрайонного экономического суда – Абдыгали Алтай Абдыгалиулы; по Кызылординской области: Жанакорганского районного суда – Жолдыбаев Айдос Карибайулы с освобождением от должности судьи Шиелийского районного суда этой же области; по Туркестанской области: Жетысайского районного суда – Кожамкулов Ермек Амангельдиевич;

специализированного межрайонного суда по уголовным делам – Мадалиев Даурен Баталханович. Вместе с тем назначены на должность судьи: суда города Астаны Арыстанбеков Жарас Себжанулы с освобождением от должности судьи Специализированного межрайонного суда по уголовным делам области Жетісу;

Бабатов Алмат Мешитбаевич с освобождением от должности судьи Специализированного межрайонного следственного суда города Астаны;

Болатулы Азамат с освобождением от должности судьи Специализированного межрайонного экономического суда Костанайской области;

Жаксыбаев Айдос Галымович с освобождением от должности судьи Специализированного межрайонного экономического суда города Астаны;

Исмагулов Айкен Ермуканович с освобождением от должности судьи суда области Абай;

Хожабергенов Мурат Амангельдиевич с освобождением от должности председателя Жетысуского районного суда города Алматы;

Кудиярбеков Нуржан Жагапарович с освобождением от должности судьи Жетысуского районного суда города Алматы;

Манапов Ел-Назар Турсынбекович с освобождением от должности судьи Медеуского районного суда города Алматы;

Мажитов Руслан Бакытжанович с освобождением от должности председателя Специализированного межрайонного административного суда города Астаны;

Нургалиева Жанна Каиртаевна с освобождением от должности судьи Специализированного межрайонного административного суда города Алматы. Алматинского городского суда Алимбаева Гуля Оразалиевна с освобождением от должности судьи Специализированного межрайонного административного суда города Алматы;

Жансыкбаева Рустема Ильянович с освобождением от должности судьи Специализированного межрайонного административного суда города Алматы;

Мусакожаева Рауза Абилкасымовна с освобождением от должности судьи Медеуского районного суда города Алматы;

Мырзакарим Рустем Мырзакаримулы с освобождением от должности председателя Западно-Казахстанского областного суда;

Шамшиев Арман Джумабаевич с освобождением от должности председателя судебной коллегии по уголовным делам Костанайского областного суда. суда города Шымкента Жолбарыс Гулвира Жанахметкызы с освобождением от должности судьи Специализированного межрайонного экономического суда города Шымкента;

Жусипова Айгуль Даутовна с освобождением от должности судьи Специализированного межрайонного административного суда города Шымкента;

Калдиева Луара Нурмаханбеткызы с освобождением от должности судьи Специализированного межрайонного экономического суда города Шымкента;

Касенова Арна Арыновна с освобождением от должности судьи Межрайонного суда по гражданским делам города Шымкента;

Конырбаев Канатбек Досаевич с освобождением от должности судьи Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Туркестанской области. Акмолинского областного суда Мухамбеткалиева Майра Маратовна с освобождением от должности судьи Специализированного межрайонного административного суда города Астаны;

Сатубалдинова Могульсун Сыздыковна с освобождением от должности судьи Кокшетауского городского суда Акмолинской области. Актюбинского областного суда Бисенова Лаззат Мырзалыкызы с освобождением от должности председателя Специализированного межрайонного административного суда Актюбинской области;

Шарипова Мария Куанышевна с освобождением от должности судьи Специализированного межрайонного административного суда Актюбинской области; Атырауского областного суда Даурешов Ануар Жумажанович с освобождением от должности судьи Межрайонного суда по гражданским делам города Астаны. Жамбылского областного суда Таусаров Самат Ибрагимович с освобождением от должности председателя Специализированного межрайонного экономического суда Жамбылской области. суда области Жетысу Жантасов Канат Кашкинович с освобождением от должности председателя судебной коллегии по уголовным делам Алматинского областного суда. Карагандинского областного суда Берликешева Нургуль Мураловна с освобождением от должности председателя Федоровского районного суда Костанайской области;

Калдыбаева Гулсара Калиоллакызы с освобождением от должности судьи Темиртауского городского суда Карагандинской области;

Шушаева Динара Мадияровна с освобождением от должности судьи суда района Әлихан Бөкейхан города Караганды Карагандинской области. Костанайского областного суда Досымова Ассель Амангельдиновна с освобождением от должности судьи Специализированного межрайонного экономического суда Северо-Казахстанской области;

Дунаева Наталья Владимировна с освобождением от должности председателя Костанайского районного суда Костанайской области. Павлодарского областного суда Баймухамбетова Ажар Рахимжановна с освобождением от должности судьи Павлодарского городского суда Павлодарской области;

Шевченко Вероника Николаевна с освобождением от должности судьи Павлодарского городского суда Павлодарской области. Северо-Казахстанского областного суда Даниярова Гульмира Болатовна с освобождением от должности судьи Специализированного межрайонного административного суда Северо-Казахстанской области;

Рахимберлина Динара Усеновна с освобождением от должности судьи суда района Әлихан Бөкейхан города Караганды Карагандинской области. Туркестанского областного суда Бекботаев Абай Бердалиевич с освобождением от должности судьи Туркестанского городского суда Туркестанской области;

Иржанов Ахмаджон Бахадирович с освобождением от должности судьи Туркестанского городского суда Туркестанской области; суда области Улытау Акишев Максат Амангельдинович с освобождением от должности судьи Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Акмолинской области;

Зиад Аскар Болатулы с освобождением от должности судьи Коргалжынского районного суда Акмолинской области; Восточно-Казахстанского областного суда Бекишева Сауле Дюсюбековна с освобождением от должности судьи суда № 2 города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области;

Нурсалинова Жанна Маулетхановна с освобождением от должности судьи Специализированного суда по административным правонарушениям города Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области; по городу Астане: межрайонного суда по гражданским делам – Жусупова Динара Канатовна; Тажиева Алия Сейфуллаевна;

межрайонного суда по уголовным делам – Смагулова Шолпан Женисовна; по городу Алматы: Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних – Кожахметова Акерке Балгабаевна; Медеуского районного суда Копжурсинов Айбек Муратбекулы. по области Абай: Бородулихинского районного суда – Сарскулов Асылхан Аскарович;

Семейского городского суда – Кипшакбаева Жулдиз Еркинбековна;

Урджарского районного суда – Манарбек Гулнур Манарбеккызы. по Алматинской области: Талгарского районного суда Аубакирова Карашаш Умираликызы; по Атырауской области: суда № 2 города Атырау – Булекбаев Нуртас Серикулы; по области Жетысу: Специализированного межрайонного административного суда – Алпысбаева Гулназ Шарапаткызы; по Карагандинской области: Специализированного межрайонного административного суда – Амиралин Канат Кадырханович;

Специализированного межрайонного экономического суда – Тен Вячеслав Вадимович. по Мангистауской области: Специализированного следственного суда города Актау – Сапаркулов Азат Алибаевич;

Бейнеуского районного суда – Султанов Байбол Жармухаметович. по Павлодарской области: Аксуского городского суда – Силантьева Юлия Вячеславовна;

Павлодарского городского суда – Хасенова Коркем Тулкибаевна;

Специализированного суда по административным правонарушениям города Павлодара – Сулейменова Айгерим Тупахлжанатовна. по Восточно-Казахстанской области: Зайсанского районного суда – Фирсов Владимир Сергеевич. При этом освобождены от занимаемых должностей: судьи Алматинского городского суда – Ахмедиев Бекен Тулебаевич в связи с уходом в отставку;

Жексембинова Оразбике Олжагуловна – в связи с уходом в отставку;

Кушербаева Лилия Узахбаевна – в связи с уходом в отставку;

Махпиров Бахтышад Сырдашевич – в связи с уходом в отставку;

Умаров Жумахан Абжанович – по решению Судебного жюри о необходимости освобождения от должности судьи за совершение дисциплинарного проступка;

Сакенов Советхан Сакенулы – в связи с уходом в отставку.

судья Актюбинского областного суда Алимбаева Гульнара Сейлхановна – в связи с уходом в отставку;

Алимбаева Гульнара Сейлхановна – в связи с уходом в отставку; судья Западно-Казахстанского областного суда Кырыкбаев Гизатолла Жумашаевич – в связи с уходом в отставку;

судьи Карагандинского областного суда – Абжанов Ербол Тюлюгазинович в связи с уходом в отставку;

Абулгазин Айдар Есимжанович – в связи с уходом в отставку;

судья Кызылординского областного суда Абдиканов Сабит Адилович – в связи с достижением пенсионного возраста;

судья Мангистауского областного суда Кудайбергенова Роза Телеуовна – в связи с уходом в отставку;

судьи Северо-Казахстанского областного суда Малдыбаева Нуриго Рафаильевна – в связи с уходом в отставку;

Муканов Мурат Еслямгариевич – в связи с уходом в отставку;

судья Туркестанского областного суда Бекназаров Маратали Усербаевич – в связи с уходом в отставку;

судья Восточно-Казахстанского областного суда Козлов Евгений Александрович – в связи с уходом в отставку; по городу Астане: судья Межрайонного суда по гражданским делам Шамиев Нурбол Сунгатович – по собственному желанию;

судья Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Ищанова Эльвира Гарифуллаевна – по собственному желанию;

Кайырбек Нуржан Кабиденулы – по собственному желанию;

Турганбаев Марат Аитбаевич – в связи с уходом в отставку;

судья Специализированного межрайонного административного суда Жармухамбет Динара Болоскызы – по собственному желанию. по городу Алматы: судья Военного суда Алматинского гарнизона Алиаскаров Дихан Омаргазиевич – в связи с уходом в отставку;

судья Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Кузетаева Динара Зарыкбековна – в связи с уходом в отставку;

судья Бостандыкского районного суда Телькараева Дана Бирлесбековна – по собственному желанию;

судья Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Конакбаева Гульнар Маратовна – по собственному желанию;

судья Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Какимжанов Мартпек Ашимович – в связи с уходом в отставку. по городу Шымкенту: судья Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Бекназаров Абдугаппар Усербаевич – в связи с уходом в отставку;

судья Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Тиметов Мырзахан Жоракович – в связи с достижением пенсионного возраста;

судьи Межрайонного суда по уголовным делам Мусирали Жанат Мусираликызы – по собственному желанию;

Налибаев Алпысбай Балгабекович – в связи с уходом в отставку;

судья Специализированного межрайонного административного суда Дербисова Айгуль Мамировна – в связи с уходом в отставку. по Акмолинской области: судья Атбасарского районного суда Шарапатов Аскар Ахметуллаевич – по собственному желанию;

председатель Зерендинского районного суда Хасенов Кайрат Кайркенович – по собственному желанию, с прекращением полномочий судьи;

судья Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Жакимова Алмагуль Жумабековна – в связи со смертью;

судья Степногорского городского суда Мамилянова Айсулу Калижановна – в связи со смертью. по Актюбинской области: судья суда города Актобе Буйваренко Ирина Александровна – по собственному желанию;

судья Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Балмуханов Айсултан Жабаевич – в связи с уходом в отставку. по Алматинской области: судья Карасайского районного суда Кошикбаев Мади Жаубасарулы – по собственному желанию;

судья Специализированного межрайонного экономического суда Абдрахманов Агзам Маратулы – в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда;

председатель Илийского районного суда Садвакасов Ертаргын Рахимович – в связи с уходом в отставку; по Атырауской области: судья Атырауского городского суда Сариев Данияр Калыбаевич – по собственному желанию; по Западно-Казахстанской области: судья Специализированного межрайонного административного суда Корсакова Любовь Тимофеевна – в связи с уходом в отставку;

судья Уральского городского суда Джунусова Найля Назархановна – в связи с уходом в отставку;

судья суда № 2 города Уральска Сапарова Флора Сагимовна – в связи с достижением пенсионного возраста; по Жамбылской области: судья Жамбылского районного суда Аргымбаева Салтанат Рахымбаевна – по собственному желанию; по Карагандинской области: судья районного суда № 2 Казыбекбийского района города Караганды Макажанов Марат Нурсапаевич – в связи с уходом в отставку;

судья Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Караганды Примбетова Айжан Аскаровна – по собственному желанию;

председатель Шахтинского городского суда Мырзахметова Жанна Мажитовна – в связи с уходом в отставку; по Костанайской области: судья Специализированного межрайонного административного суда Ахмедова Светлана Владимировна – в связи с уходом в отставку; по Кызылординской области: судья Кызылординского городского суда Ибраева Аксуирик Маратовна – в связи с уходом в отставку; по Мангистауской области: судья Жанаозенского городского суда Калауова Кенжекул Мамытбековна - в связи с достижением пенсионного возраста;

судья Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Акеров Куандык Жаканович – в связи со смертью; по Павлодарской области: судья Специализированного межрайонного экономического суда Жилбаева Кулимжан Кайдаровна – в связи с уходом в отставку; по Северо-Казахстанской области: судья Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Литфуллина Сауле Зейнатулловна – в связи с переходом на другую работу;

судья Специализированного межрайонного экономического суда Еслямова Асель Тохсановна – в связи с переходом на другую работу;

судья суда № 2 города Петропавловска Хамзина Гайни Койшеновна – в связи с уходом в отставку;

судья Тайыншинского районного суда Альназиров Кайрош Бейсекович – в связи с уходом в отставку; по области Улытау: судья Специализированного межрайонного административного суда Байгенжинова Гульсара Муханбетяровна – в связи с уходом в отставку; по Восточно-Казахстанской области: судья Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Забенов Куаныш Бокешович – в связи с уходом в отставку;

председатель Специализированного межрайонного экономического суда Ерболатов Ернар Ерболатулы – по собственному желанию, с прекращением полномочий судьи;

судья Усть-Каменогорского городского суда Уалиева Бакыт Кабдымуликовна – в связи со смертью. Указ вводится в действие со дня подписания. Читайте также Поступление в магистратуру и докторантуру: внесены изменения Токаев утвердил структуру Агентства по делам госслужбы и расширил его функции Правила определения принадлежности лиц к казахской национальности утвердили в Казахстане

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