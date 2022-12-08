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Приостановлено курсирование поезда "Алматы-2 – Петропавловск"

Приостановлено курсирование поезда "Алматы-2 – Петропавловск" Фото: rail-news.kz
В пресс-службе АО "НК "Қазақстан темір жолы" рассказали об изменении курсирования пассажирского поезда "Алматы-2 – Петропавловск", сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы АО "НК "Қазақстан темір жолы", отменяется курсирование пассажирского поезда Тальго №105 сообщением "Алматы-2 – Петропавловск" по следующим датам: 

  • отправлением 8, 10, 12, 14 декабря из Алматы, 
  • прибытием/отправлением 9, 11, 13, 15 декабря из Петропавловска.
"Пассажирам будет произведен полный возврат стоимости билетов", – отметили в компании.

Информацию по изменению графика движения поездов можно получить через Единую телефонную справочную службу "1433".  

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