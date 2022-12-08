Топ-10 идей новогодних подарков для детей

Любой праздник – это всегда подарки. А на Новый год детвора ждет презент задолго до самого праздника. Родителям уже сейчас стоит задуматься, что подарить своим маленьким чадам. Zakon.kz подготовил подборку лучших идей новогодних подарков для малышей от 1 года до 4 лет.

При выборе подарков родителям можно присмотреться к следующим вариантам презентов:



Сортеры. Это развивающая игрушка для детей, главной задачей которой является сортировка предметов по разным признакам. Головоломка обеспечит досуг для малыша, а также разовьет логику и мелкую моторику детских ручек.

Пирамидки. Это классическая развивающая детская игрушка, которая остается актуальной на протяжении многих лет. Ребенку непременно понравится расставлять колечки и стаканчики в правильном порядке, а яркие цвета и фигурки превратят развивающую игру в удовольствие.

Музыкальный инструмент. Ребенок будет в восторге получить на Новый год игрушечный музыкальный инструмент. Это может быть пианино, гитара или барабан. Производители позаботились о том, чтобы такие игрушки не только воспроизводили звуки, характерные для каждого конкретного музыкального инструмента, но и развлекали ребенка записанными голосами животных, встроенной музыкой и прочими функциями.

Интерактивная игрушка-питомец. Современные технологии позволяют приобрести модели, которые не только выглядят, но и двигаются и издают звуки, как настоящие. У ребенка появится настоящий друг, который умеет лаять, мяукать, реагировать на голос и прикосновения. Вдобавок малыш с раннего возраста будет не только знакомиться с особенностями зверей, но и постепенно обучаться правилам ухода за питомцем.

Игровая палатка. В детстве все любили сооружать из подручных материалов в квартире нечто, напоминающее палатки. Сегодня современным детям не надо придумывать, из чего построить шалаш. Малышам очень нравится обустраивать домики в специальных палатках. Они легко складываются и практически не занимают места. В магазинах можно найти варианты с тоннелями и даже бассейном для шариков.

Пальчиковые краски. Это очень полезный и интересный подарок. Дети очень любят исследовать все наощупь, поэтому процесс рисования пальчиками им придется по душе. Помимо развития фантазии и творческих способностей, пальчиковые краски развивают мелкую моторику.

Коврик для рисования водой. Это гениальное изобретение. Рисунки создаются на специальном коврике с помощью фломастера, заправленного чистой водой. Также в набор обычно входят различные штампы, которые также отпечатываются на ковре с помощью воды. Даже самый активный малыш будет увлечен игрой, а игрушка полностью безопасна и не нанесет вреда.

Магнитный конструктор. Игрушка, которая пойдет как мальчикам, так и девочкам. Из разноцветных квадратов, треугольников и других фигур можно собрать домики, животных, ракеты и другое. Такой подарок развивает у детей мелкую моторику, воображение и пространственное мышление.

Не липнущий к рукам пластилин. Набор разноцветного воздушного пластилина или кинетический песок обязательно понравится детям. Ведь из них можно слепить что угодно! Набор такого пластилина способен надолго увлечь ребенка. А родителей наверняка порадует польза, которую лепка приносит развитию детей.

Машинка с чудо-трассой. Небольшие наборы из машинки и чудо-трассы, которые могут изгибаться в любом направлении, очень популярны у детей. Поэтому такая машинка наверняка станет желанным и долгожданным подарком. Изгибающаяся яркая трасса станет отличным развлечением и для мальчишек, и для девчонок.

В целом, нужно помнить, что все дети разные. Одним нравятся спокойные игры, другие предпочитают проводить время активно. Поэтому при выборе подарка родителям нужно ориентироваться на темперамент, возраст и интересы вашего ребенка.