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В Казахстане из списка государств с льготным налогообложением исключили штат США

Из Перечня государств с льготным налогообложением исключен штат США Фото: pixabay
Приказом Министерства финансов от 30 ноября 2022 года внесены изменения в Перечень государств с льготным налогообложением, сообщает Zakon.kz.

В частности, из перечня исключен 47 пункт, под которым располагался штат Делавэр, США.

Внесение поправки связано с тем, что распространение Конвенции между РК и США об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал на штат Делавэр подтверждено уполномоченным органом США.

Согласно налоговому законодательству США, ставка федерального подоходного налога варьируется от 10% до 37% для физических лиц, а для юридических лиц составляет единую ставку 21%.

Приказ вводится в действие с 1 декабря 2022 года.

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