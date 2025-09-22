Перечень государств с льготным налогообложением переутвердили в Казахстане

Министр финансов РК приказом от 12 сентября 2025 года утвердил Перечень государств с льготным налогообложением, который будет применяться с 1 января 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Отметим, что состав нового перечня государств с льготным налогообложением не изменился и, как и ранее, включает 56 государств.

В перечень входят:

Княжество Андорра.

Антигуа и Барбуда.

Содружество Багамских Островов.

Барбадос.

Королевство Бахрейн.

Белиз.

Бруней Даруссалам.

Республика Вануату.

Кооперативная Республика Гайана.

Республика Гватемала.

Гренада.

Республика Джибути.

Доминиканская Республика.

Содружество Доминики.

Королевство Испания (только в части территории Канарских островов).

Китайская Народная Республика (только в части территорий специальных административных районов Аомынь (Макао) и Сянган (Гонконг).

Республика Колумбия.

Союз Коморских Островов.

Республика Коста-Рика.

Малайзия (только в части территории анклава Лабуан).

Республика Либерия.

Ливанская Республика.

Республика Маврикий.

Исламская Республика Мавритания.

Португальская Республика (только в части территории островов Мадейра).

Мальдивская Республика.

Республика Маршалловы Острова.

Княжество Монако.

Мальта.

Содружество Северных Марианских Островов.

Королевство Марокко (только в части территории города Танжер).

Республика Союз Мьянма.

Республика Науру.

Королевство Нидерланды (только в части территории острова Аруба и зависимых территорий Антильских островов).

Федеративная Республика Нигерия.

Новая Зеландия (только в части территории островов Кука и Ниуэ).

Республика Палау.

Республика Панама.

Независимое Государство Самоа.

Республика Сан-Марино.

Республика Сейшельские Острова.

Сент-Винсент и Гренадины.

Федерация Сент-Китс и Невис.

Сент-Люсия.

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (только в части следующих территорий):

Острова Ангилья;



Бермудские острова;



Британские Виргинские острова;



Гибралтар;



Каймановы острова;



Остров Монтсеррат;



Острова Теркс и Кайкос;



Остров Мэн;



Нормандские острова (острова Гернси, Джерси, Сарк, Олдерни);



Остров Южная Георгия;



Южные Сэндвичевы острова;



Архипелаг Чагос.

Соединенные Штаты Америки (только в части следующих территорий):

Виргинские острова Соединенных Штатов;



Остров Гуам;



Содружество Пуэрто-Рико;



штат Вайоминг.

Республика Суринам.

Объединенная Республика Танзания.

Королевство Тонга.

Республика Тринидад и Тобаго.

Республика Фиджи.

Республика Филиппины.

Французская Республика (только в части следующих территорий):

Острова Кергелен;



Французская Полинезия;



Французская Гвиана.

Черногория.

Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка.

Ямайка.

К слову, государством с льготным налогообложением признается иностранное государство или территория, которое или которая отвечает одному из следующих условий:

в таком государстве или на такой территории установлена ставка налога на прибыль в размере менее 10%;

в таком государстве или на такой территории имеются законы о конфиденциальности финансовой информации или законы, позволяющие сохранять тайну о фактическом владельце имущества, дохода или фактических владельцах, участниках, учредителях, акционерах юридического лица (компании).

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.