Право

Перечень государств с льготным налогообложением переутвердили в Казахстане

Доллары и евро, евро и доллары, разная валюта, евро, европейская валюта, евро банкноты, обмен валют, курс евро, доллар, доллары, курс доллара, американские доллары, доллары США, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2025 09:28 Фото: pexels
Министр финансов РК приказом от 12 сентября 2025 года утвердил Перечень государств с льготным налогообложением, который будет применяться с 1 января 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Отметим, что состав нового перечня государств с льготным налогообложением не изменился и, как и ранее, включает 56 государств.

В перечень входят:

  • Княжество Андорра.
  • Антигуа и Барбуда.
  • Содружество Багамских Островов.
  • Барбадос.
  • Королевство Бахрейн.
  • Белиз.
  • Бруней Даруссалам.
  • Республика Вануату.
  • Кооперативная Республика Гайана.
  • Республика Гватемала.
  • Гренада.
  • Республика Джибути.
  • Доминиканская Республика.
  • Содружество Доминики.
  • Королевство Испания (только в части территории Канарских островов).
  • Китайская Народная Республика (только в части территорий специальных административных районов Аомынь (Макао) и Сянган (Гонконг).
  • Республика Колумбия.
  • Союз Коморских Островов.
  • Республика Коста-Рика.
  • Малайзия (только в части территории анклава Лабуан).
  • Республика Либерия.
  • Ливанская Республика.
  • Республика Маврикий.
  • Исламская Республика Мавритания.
  • Португальская Республика (только в части территории островов Мадейра).
  • Мальдивская Республика.
  • Республика Маршалловы Острова.
  • Княжество Монако.
  • Мальта.
  • Содружество Северных Марианских Островов.
  • Королевство Марокко (только в части территории города Танжер).
  • Республика Союз Мьянма.
  • Республика Науру.
  • Королевство Нидерланды (только в части территории острова Аруба и зависимых территорий Антильских островов).
  • Федеративная Республика Нигерия.
  • Новая Зеландия (только в части территории островов Кука и Ниуэ).
  • Республика Палау.
  • Республика Панама.
  • Независимое Государство Самоа.
  • Республика Сан-Марино.
  • Республика Сейшельские Острова.
  • Сент-Винсент и Гренадины.
  • Федерация Сент-Китс и Невис.
  • Сент-Люсия.
  • Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (только в части следующих территорий):
    • Острова Ангилья;
    • Бермудские острова;
    • Британские Виргинские острова;
    • Гибралтар;
    • Каймановы острова;
    • Остров Монтсеррат;
    • Острова Теркс и Кайкос;
    • Остров Мэн;
    • Нормандские острова (острова Гернси, Джерси, Сарк, Олдерни);
    • Остров Южная Георгия;
    • Южные Сэндвичевы острова;
    • Архипелаг Чагос.
  • Соединенные Штаты Америки (только в части следующих территорий):
    • Виргинские острова Соединенных Штатов;
    • Остров Гуам;
    • Содружество Пуэрто-Рико;
    • штат Вайоминг.
  • Республика Суринам.
  • Объединенная Республика Танзания.
  • Королевство Тонга.
  • Республика Тринидад и Тобаго.
  • Республика Фиджи.
  • Республика Филиппины.
  • Французская Республика (только в части следующих территорий):
    • Острова Кергелен;
    • Французская Полинезия;
    • Французская Гвиана.
  • Черногория.
  • Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка.
  • Ямайка.

К слову, государством с льготным налогообложением признается иностранное государство или территория, которое или которая отвечает одному из следующих условий:

  • в таком государстве или на такой территории установлена ставка налога на прибыль в размере менее 10%;
  • в таком государстве или на такой территории имеются законы о конфиденциальности финансовой информации или законы, позволяющие сохранять тайну о фактическом владельце имущества, дохода или фактических владельцах, участниках, учредителях, акционерах юридического лица (компании).

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.

Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
