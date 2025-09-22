Перечень государств с льготным налогообложением переутвердили в Казахстане
Фото: pexels
Министр финансов РК приказом от 12 сентября 2025 года утвердил Перечень государств с льготным налогообложением, который будет применяться с 1 января 2026 года, сообщает Zakon.kz.
Отметим, что состав нового перечня государств с льготным налогообложением не изменился и, как и ранее, включает 56 государств.
В перечень входят:
- Княжество Андорра.
- Антигуа и Барбуда.
- Содружество Багамских Островов.
- Барбадос.
- Королевство Бахрейн.
- Белиз.
- Бруней Даруссалам.
- Республика Вануату.
- Кооперативная Республика Гайана.
- Республика Гватемала.
- Гренада.
- Республика Джибути.
- Доминиканская Республика.
- Содружество Доминики.
- Королевство Испания (только в части территории Канарских островов).
- Китайская Народная Республика (только в части территорий специальных административных районов Аомынь (Макао) и Сянган (Гонконг).
- Республика Колумбия.
- Союз Коморских Островов.
- Республика Коста-Рика.
- Малайзия (только в части территории анклава Лабуан).
- Республика Либерия.
- Ливанская Республика.
- Республика Маврикий.
- Исламская Республика Мавритания.
- Португальская Республика (только в части территории островов Мадейра).
- Мальдивская Республика.
- Республика Маршалловы Острова.
- Княжество Монако.
- Мальта.
- Содружество Северных Марианских Островов.
- Королевство Марокко (только в части территории города Танжер).
- Республика Союз Мьянма.
- Республика Науру.
- Королевство Нидерланды (только в части территории острова Аруба и зависимых территорий Антильских островов).
- Федеративная Республика Нигерия.
- Новая Зеландия (только в части территории островов Кука и Ниуэ).
- Республика Палау.
- Республика Панама.
- Независимое Государство Самоа.
- Республика Сан-Марино.
- Республика Сейшельские Острова.
- Сент-Винсент и Гренадины.
- Федерация Сент-Китс и Невис.
- Сент-Люсия.
- Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (только в части следующих территорий):
- Острова Ангилья;
- Бермудские острова;
- Британские Виргинские острова;
- Гибралтар;
- Каймановы острова;
- Остров Монтсеррат;
- Острова Теркс и Кайкос;
- Остров Мэн;
- Нормандские острова (острова Гернси, Джерси, Сарк, Олдерни);
- Остров Южная Георгия;
- Южные Сэндвичевы острова;
- Архипелаг Чагос.
- Соединенные Штаты Америки (только в части следующих территорий):
- Виргинские острова Соединенных Штатов;
- Остров Гуам;
- Содружество Пуэрто-Рико;
- штат Вайоминг.
- Республика Суринам.
- Объединенная Республика Танзания.
- Королевство Тонга.
- Республика Тринидад и Тобаго.
- Республика Фиджи.
- Республика Филиппины.
- Французская Республика (только в части следующих территорий):
- Острова Кергелен;
- Французская Полинезия;
- Французская Гвиана.
- Черногория.
- Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка.
- Ямайка.
К слову, государством с льготным налогообложением признается иностранное государство или территория, которое или которая отвечает одному из следующих условий:
- в таком государстве или на такой территории установлена ставка налога на прибыль в размере менее 10%;
- в таком государстве или на такой территории имеются законы о конфиденциальности финансовой информации или законы, позволяющие сохранять тайну о фактическом владельце имущества, дохода или фактических владельцах, участниках, учредителях, акционерах юридического лица (компании).
Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript