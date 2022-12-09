О налоге на роскошь, возврате средств из-за рубежа и коррупции - эксклюзивное интервью главы КГД

Об актуальных вопросах налоговой политики и налогообложения в эксклюзивном интервью порталу Zakon.kz рассказал председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Данияр Жаналинов.

– В ежегодном Послании народу Казахстана в сентябре этого года Касым-Жомарт Токаев сделал большой акцент на росте экономики страны. По его мнению, на это прямо влияет понятная, предсказуемая налоговая политика. Как лично вы оцениваете сегодняшнюю налоговую политику и что делается вашим ведомством для улучшения ситуации?



– Данияр Еренгалиевич, в Казахстане уже давно обсуждается вопрос о введении налога на роскошь. Какова его перспектива, будет ли принята такая норма?



– Глава государства поручил данный вопрос в своем Послании, и сейчас он стоит в повестке дня. Мы его разрабатываем, и он, скорее всего, будет рассматриваться в рамках нового Налогового кодекса, который планируется принять в следующем году.

А пока набираются необходимые данные, изучается опыт других стран: какова ставка, на какие вещи, какое имущество будет облагаться, с каким сроком службы, какой должна быть форма налогового администрирования, как это будет отражаться на реалиях нашего государства и так далее. Здесь много факторов, которые требуются для такого расчета.

Нельзя просто так взять и перенести к себе какую-то модель, допустим, Германии, Франции или других стран. Это очень сложно, ведь у нас разный менталитет, разные экономики, разные сферы деятельности, разные цели. Лишь после тщательного изучения налог на роскошь будет проецироваться у нас, но согласно нашим реалиям и нашей экономике.

– То есть гипотетически можно ожидать уже в следующем году?

– В следующем году новый Налоговый кодекс будет только разрабатываться, и только после его принятия можно будет рассматривать этот вопрос. Думаю, введение налога на роскошь будет тесно коррелировать со всеобщим декларированием. Когда у нас все население будет задействовано в этом процессе – а сегодня мы только первый его этап прошли, второй наступит со следующего года – и расширятся категории налогоплательщиков, тогда и можно будет говорить о налоге на роскошь более предметно.

– А налог на замужество казахстанских женщин с иностранцами будет рассматриваться?

– Вопрос с юмором. Его, видимо, поднимают те люди, которые нуждаются в популярности или, как модно стало сейчас говорить, хотят поймать хайп. Первое, что приходит на ум, – тогда, извините, должен быть налог и на мужчин, которые хотят жениться на иностранках.

В налогообложении должна быть справедливость, и если ввести налог на женщин, то должны ввести и на мужчин. Это однозначно. У нас гендерное равенство, нет каких-то законных оснований, где мужчина считается выше женщины, и наоборот. У нас все равны, а значит, все должно быть одинаково. Поэтому, скажу вам, этого вопроса в повестке нет, и вряд ли он появится.

– Бытует мнение, что налоговики – самые коррумпированные госслужащие. Почему казахстанцы так считают? Сколько представителей налоговой службы были осуждены с начала 2022 года или привлечены к другим видам ответственности?



– Данияр Еренгалиевич, как выполняется поручение президента по возврату в Казахстан незаконно выведенных за рубеж средств? Какие меры принимаются и как контролируются вами денежные переводы в другие страны?



– Для выполнения поручения президента по возврату незаконно выведенного капитала была создана комиссия, которую возглавляет Генеральная прокуратура РК. В нее вошли правоохранительные и другие госорганы.

Мы выполняем работу по даче оценки и анализов, а также по предоставлению соответствующих данных, где и как уходили эти деньги, каким образом осуществлялась незаконная схема. В этой работе заняты многие госорганы, тот же Нацбанк предоставляет нам необходимые данные. На сегодня мы уже передали в правоохранительные органы 204 материала для возбуждения уголовных дел. По предварительным подсчетам, ущерб составляет 450 млрд тенге. Сумма немаленькая.

Но на этом мы не останавливаемся, материала достаточно, работа идет – сложная, кропотливая, тяжелая, она касается многих аспектов, многих лиц. Но определенные результаты с нашей стороны уже есть.

В целом и рабочая комиссия показывает хорошие результаты, которые периодически озвучиваются в СМИ. Работа по возврату средств идет в комплексе, и она не будет прекращаться, мы будем идти до конца и добиваться, чтобы деньги не вывозились за рубеж, а оставались в стране и работали на экономику.

– Какую работу проводят сотрудники КГД и областные департаменты с налогоплательщиками? В ведомстве уже составили портрет тех, кто платит своевременно налоги и кто их всячески избегает?

– В Казахстане немало компаний, которые, работая под вывеской иностранных компаний, пытаются укрыть доходы и уйти от налогов. Недалеко ушли от них и многочисленные индивидуальные предприниматели, облюбовавшие торговые дома и рынки. У большинства из них нет кассовых аппаратов, они не выдают покупателям фискальных чеков, не производят расчет по QR-коду. Как мотивировать эту часть бизнеса работать открыто, честно и добросовестно платить налоги?



– К сожалению, такие факты имеются. Торговцы сами зачастую просят покупателей: "Можно, не буду пробивать чек, переведите мне лучше на карту…". Поэтому мы ввели в программу так называемый гражданский контроль, в рамках которого люди уже требуют чек, и если он не выдается, снимают это на свои мобильные телефоны и доводят до сведения налоговых органов.

На сегодняшний день к нам по стране поступило порядка 20 тысяч таких обращений, из которых подтвердилось около 17,5 тысячи. Недобросовестные предприниматели привлечены к административной ответственности.

Конечно, за каждым ИП, а их у нас более миллиона, налоговика не поставишь, поэтому хотелось бы, чтобы у всех наших покупателей была активная гражданская позиция и они требовали чеки и т.д. Мы все должны понимать, что эти деньги пойдут на улучшение уровня и качества жизни казахстанцев, на их благополучие и процветание. Такое понимание должно твердо закрепиться в сознании людей, тогда у недобросовестных предпринимателей не будет работать схема укрытия доходов и уклонения от налогов.

Правильно глава государства поставил задачу, чтобы госорганы отцифровывали свои бизнес-процессы, и мы сейчас идем в этом направлении.

Уже есть современные сервисные компании в сфере обслуживания, например, в части доставки, курьерской службы, такси, в которых заняты многие казахстанцы, и мы можем получать оттуда нужную информацию и перейти в режим мягкого налогообложения. Для самого налогоплательщика это будет абсолютно незаметно, потому что сервисные компании интегрируются с налоговыми органами и оттуда удерживаются налоги. Но это, конечно, при согласии налогоплательщика на подобный формат работы. При таком методе работы у него не будет необходимости сдавать налоговые отчеты и выполнять какие-то дополнительные обязательства. Если налоги удержаны, уплачены – пожалуйста, работай. И сейчас мы идем именно к такому сервису.

Кроме того, будет минимальное, скажем так, присутствие во взаимодействии с тем же ИП, и это будет одной из правильных систем, она будет работать, потому что многие граждане перешли на безналичный расчет (именно в рознице) и обратно к наличке возвращаться уже не будут. Сегодня уже никто не носит с собой большие бумажные деньги, все перешли на банковские карты, это удобно, легко, быстро, ну и прозрачность отсюда, открытость для налогообложения.

В этом отношении мы будем тесно сотрудничать с сервисными платформами, как мы их называем, платформы занятости, и таким образом предупреждать и устранять факты невыдачи фискальных чеков и так далее.

Также для некоторых категорий бизнесменов будем предусматривать – опять же, с их согласия – предварительное дистанционное декларирование, где это будет требоваться, и максимально уходить от отчетности. Человек просто выплачивает сумму налога и все. При такой системе декларация будет считаться принятой, и у нас не будет фактов несдачи отчетности.

Сейчас при несдаче мы наказываем налогоплательщика, привлекаем к ответственности, и еще умудряемся закрыть его счет. Это негативный фактор, который, к сожалению, у нас пока имеется, и мы хотим устранить его. Такая работа заложена в наших планах.

Полная версия интервью председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Данияра Жаналинова.

Автор: Торгын Нурсеитова, Оксана Даирова