В Семее выясняли причины схода автобусов с маршрутов

Низкая регулярность движения общественного транспорта, нехватка водителей, культура обслуживания и санитарное состояние остановочных пунктов – вот круг вопросов, который обсуждали на встрече с населением Семея по проблемам работы общественного транспорта.

Встреча была организована по инициативе отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог города.



Морозы, длящиеся в Семее уже около двух недель, внесли свои коррективы в работу общественного транспорта города. Сход автобусов с линии сегодня – явление практически повсеместное. В итоге, регулярность движения общественного транспорта в эти дни заметно упала.

"На данный момент наблюдается недовыпуск транспорта на линии общественного транспорта. В рабочие дни регулярность движения составляет около половины от необходимого количества транспорта", - прокомментировал ситуацию представитель ТОО "Центра управления пассажирским транспортом в Семее" Муслим Багиров.

По словам заместителя руководителя отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Семея Нурлана Омарова, именно малый выпуск автобусов на линии маршрутов сегодня стало главной проблемой в работе городского общественного транспорта.





Фото: Екатерина Гуляева



В итоге, из-за малого количества автобусов, а их выходит на линии чуть больше ста машин, горожане ожидают автобусы, стоя по полчаса, а то и по часу на остановках на морозе до -30°С.

Объяснить сложившееся положение семейчанам при личной встрече пригласили представителей трех автотранспортных предприятий, оказывающих услуги работы общественного транспорта в Семее. То, что транспортники не выполняют свои договорные обязательства, они не отрицают.

"Причин низкой регулярности движения автобусов несколько. И ситуация только усложнилась во время продолжительных морозов. Автобусы в парке есть, и они готовый выйти на линию, но не хватает водителей категории "D", которые бы управляли этими машинами. Есть и такие автобусы, которые замерзают прямо в пути. Их приходится снимать с маршрута посреди рабочего дня. Замерзает дизельное топливо, в морозы его можно грузить просто лопатой. И чтобы разжижить солярку, применяет различные присадки, но от них мало толку". Юрист ТОО "Авто Транс Семей" Владимир Чнегов

Это автотранспортное предприятие на сегодняшний день являет наиболее крупным подрядчиком на рынке. ТОО "Авто Транс Семей" обсуживает 22 маршрута. Однако на сегодняшний день регулярность движения по ним не превышает отметки 50-55%. Аналогичная ситуация в ТОО "Семавтопарк", работающем по трем маршрутам, и в ТОО "Таксомоторный парк", обсуживающем 13 городских маршрутов.





Фото: Екатерина Гуляева



"Водителей не хватает просто катастрофически. Не хватает и техников по ремонту автобусов. У нас также стоят вполне исправные автобусы, но работать на них некому. В будущем году мы планируем приобретение еще от 30 до 60 автобусов, но кто будет на них работать, пока неизвестно", - отметил заместитель директора ТОО "Таксомоторный парк" Бейбит Кабдулла.

Представители транспортных компаний хоть сегодня готовы принять на работу не менее ста водителей категории "D" каждый, но очереди из желающих занять пустующие вакансии на рынке труда не наблюдается. При этом в базе МВД РК по Абайской области значится не менее 6 тыс. водителей, имеющих данную категорию.

По мнению семейчан, все дело в достаточно низкой заработной плате для водителей и сложных условиях труда.

По словам директора ТОО "Авто Транс Семей" Григория Пинчука, на их предприятии водитель получает 1100 тенге за час, а если учесть премиальные, то сумма составляет 1430 тенге в час. То есть, чтобы заработать более или менее приличную зарплату, водитель должен отработать по 20-22 смены в месяц. А это очень сложно и морально, и физически.





Фото: Екатерина Гуляева



"За последние три года мы значительно увеличили зарплату водителям. Тариф, по которому мы работаем, принимался еще в 2017 году. Тогда водители получали по 911 тенге в час, сейчас, минимум, 1100 тенге за это же время. Увеличивать заработки мы сейчас просто не можем себе позволить при действующем тарифе 80 тенге с взрослого и 40 тенге с детей до 15 лет". Григорий Пинчук

Чтобы разрешить ситуацию, семейчане предложили автотранспортным предприятиям пригласить к сотрудничеству владельцев и водителей частных автобусов различного класса.

"Это будет выгодно и самому предприятию. Ведь частники будут платить за аренду, доплачивать зарплату медику, ремонтным бригадам. Да и закрывать маршрут будут, повышая регулярность движения по маршрутам", - пояснил пенсионер.

Как оказалось, ТОО "Авто Транс Семей" уже работает с частными извозчиками. Сегодня на договорных обязательствах на линии выходит до 30 автобусов. Но выходят, опять-таки, нерегулярно, а от случая к случаю, не считая нужным работать на линии ежедневно и до конца рабочего графика.





Фото: Екатерина Гуляева



"Мы готовы рассмотреть каждое предложение, поступившее от частных владельцев автобусов для работы на городских маршрутах. Если документы в порядке, и автобус соответствует нормам, мы будем рекомендовать этих индивидуальных предпринимателей автотранспортным предприятиям для сотрудничества", - отметил заместитель руководителя отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Семея Нурлан Омаров.

По словам Нурлана Омарова, курирующий отдел собирает информацию по каждому нарушению договорных обязательств со стороны пассажироперевозчиков, в том числе и по сходам с линии и по низкой регулярности движения транспорта по маршрутам.

"За данные нарушения предусмотрены штрафные санкции. При низкой регулярности, например, подрядчиков штрафуют на 0,1% от сумму выплачиваемых субсидий за каждый день нарушения графика", - объяснил Нурлан Омаров.

Также в ходе встречи с населением были подняты вопросы дисциплины и культуры вождения, санитарного состояния остановочных пунктов и автобусов, а также организации дополнительных маршрутов в городе и остановок в более удобных для пассажиров местах.

Екатерина Гуляева