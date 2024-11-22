Автопарк города Семей пополнился новыми автобусами

Фото: акимат города Семей

На протяжении многих лет общественный транспорт был одной из главных проблем Семея – не хватало автобусов, водителей, не решались вопросы перевозчиков.

Аким Семея Нурбол Нурсагатов подчеркнул, что закуплено 18 новых автобусов, которые в скором времени появятся на улицах города. Фото: акимат города Семей "В прошлом году мы поменяли 70 автобусов, в этом году – 90. На сегодняшний день вы видите, у нас уже готово 18 новых автобусов, из них 10 – большого, 8 – малого класса. Соответственно, мы поменяли уже порядка 160 автобусов, и это около 50% подвижного состава. Новые строящиеся микрорайоны, такие как Комсомольский, Карагайлы, также обслуживает общественный транспорт – в прошлом году мы поставили на линию 45 маршрут, в этом году мы также 10-й маршрут отрабатываем. Также будет разработан новый комплексный план по развитию общественного транспорта, после завершения данного комплексного плана уже будем разрабатывать новые маршруты. В этом году благодаря тому, что наши перевозчики получили субсидии, ведется замена подвижного состава. Если два года назад мы видели выход автобусной техники порядка 50%, на сегодняшний день это меньше 75%. Нам необходимо, чтобы на линию выходили все 100%, мы будем стремиться к этому", – подчеркнул градоначальник. Фото: акимат города Семей Учредитель ТОО "Авто Транс Семей" Григорий Пинчук добавил, что автобусы особо большого класса будут работать на маршрутах 33 и 31, автобусы малого класса – на 17 и 44. "В целом, в нашем парке имеется около 300 автобусов разного класса, работает около 300 водителей. При этом имеется нехватка водителей категории D в пределах 50-100 человек. Мы рассматриваем вопрос сменности водителей и, если бы количества работников было достаточно, работа была бы двухсменной. Кроме того, в будущем году мы планируем закупить еще 40-50 автобусов среднего класса, поскольку имеющиеся машины такого же класса уже выработали свой ресурс", – отметил Григорий Пинчук. Фото: акимат города Семей Читайте также Ерболат Досаев ознакомился с ходом работ по благоустройству набережной Сайрана Внимание, автовладельцы: в Алматы снова перекроют улицу Сатпаева Реконструкция котельной и обновление теплосетей: в Алматы уже готовятся к следующему отопительному сезону

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