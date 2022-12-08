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Токаев принял акимов нескольких областей

Токаев принял акимов нескольких областей Фото: akorda.kz
Главе государства был представлен доклад о реализации основных показателей социально-экономического развития Западно-Казахстанской области. Аким региона Нариман Турегалиев рассказал о ходе реализации инвестиционных проектов и Дорожной карты занятости, сообщает Zakon.kz.

Токаев принял акимов нескольких областей

Фото: akorda.kz


Касым-Жомарт Токаев также заслушал отчет акима Павлодарской области Асаина Байханова о ходе ликвидации последствий аварии на теплосетях Экибастузской ТЭЦ. По словам руководителя региона, аварийно-восстановительные работы в Экибастузе планируется завершить до 15 декабря. Кроме того, он проинформировал президента об основных показателях социально-экономического развития области, в том числе о ситуации в сельском хозяйстве, обеспечении сельского населения качественной питьевой водой, совершенствовании транспортной инфраструктуры и жилищном строительстве.



Токаев принял акимов нескольких областей

Фото: akorda.kz

Далее президент заслушал акима Северо-Казахстанской области Айдарбека Сапарова. Он представил информацию о реализации плана развития региона и исполнении поручений главы государства.



Токаев принял акимов нескольких областей

Фото: akorda.kz


Касым-Жомарта Токаева также проинформировали о выполнении основных показателей социально-экономического развития Костанайской области и работе по привлечению инвестиций. Аким Кумар Аксакалов сообщил о начавшейся работе по подготовке к ХІХ Форуму регионов Казахстана и России, который состоится в Костанае в 2023 году.

По итогам встреч глава государства поручил новым руководителям областей продолжить работу по дальнейшему развитию регионов и повышению благосостояния населения. Также была отмечена важность обеспечения модернизации сел путем всесторонней поддержки и развития агропромышленного комплекса, обновления инфраструктуры и улучшения транспортно-логистической отрасли.

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