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Женис Касымбек покидает пост акима Карагандинской области

Женис Касымбек покидает пост акима Карагандинской области Фото: акимат Карагандинской области
Женис Касымбек покидает пост акима Карагандинской области, передает корреспондент Zakon.kz.

8 декабря 2022 года на собрании депутатов маслихата на должность акима Карагандинской области президент предложил две кандидатуры:

Женис Касымбек был назначен акимом Карагандинской области 19 сентября 2019 года.

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