Женис Касымбек покидает пост акима Карагандинской области, передает корреспондент Zakon.kz.

8 декабря 2022 года на собрании депутатов маслихата на должность акима Карагандинской области президент предложил две кандидатуры:

Ермаганбета Булекпаева (аким Караганды);

Сержана Аймакова (руководитель Управления государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области).

Женис Касымбек был назначен акимом Карагандинской области 19 сентября 2019 года.

