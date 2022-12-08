Женис Касымбек покидает пост акима Карагандинской области
Фото: акимат Карагандинской области
Женис Касымбек покидает пост акима Карагандинской области, передает корреспондент Zakon.kz.
8 декабря 2022 года на собрании депутатов маслихата на должность акима Карагандинской области президент предложил две кандидатуры:
- Ермаганбета Булекпаева (аким Караганды);
- Сержана Аймакова (руководитель Управления государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области).
Женис Касымбек был назначен акимом Карагандинской области 19 сентября 2019 года.
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