Ветер, туман, метель: прогноз погоды в Казахстане на 9 декабря

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 9 декабря 2022 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", на севере, востоке, юге и юго-востоке страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается снег, ночью в горных районах юго-востока – сильный снег.

На остальную часть страны по-прежнему будет оказывать влияние обширный антициклон, с чем ожидается погода без осадков.

"На юге, юго-востоке, востоке усиление ветра, на севере, востоке, юге, юго-востоке – низовая метель, на северо-западе, юге, юго-востоке страны – туман". РГП "Казгидромет"

В горных районах Жамбылской области ночью ожидается сильный снег.