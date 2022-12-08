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Ветер, туман, метель: прогноз погоды в Казахстане на 9 декабря

прогноз погоды в Казахстане на 9 декабря Фото: pxhere
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 9 декабря 2022 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", на севере, востоке, юге и юго-востоке страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается снег, ночью в горных районах юго-востока – сильный снег.

На остальную часть страны по-прежнему будет оказывать влияние обширный антициклон, с чем ожидается погода без осадков.

"На юге, юго-востоке, востоке усиление ветра, на севере, востоке, юге, юго-востоке – низовая метель, на северо-западе, юге, юго-востоке страны – туман". РГП "Казгидромет"

 В горных районах Жамбылской области ночью ожидается сильный снег.

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