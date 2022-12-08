Западные страны обвинили Турцию в сбое поставок нефти

Власти западных стран не видят причин для задержки судов при проходе через Босфор и Дарданеллы и требуют нормализовать движение кораблей, сообщает Zakon.kz.

Страны Запада винят Анкару в блокировании прохода через черноморские проливы и нарушении морских поставок нефти, пишет Financial Times.

Как заявил один из собеседников издания, примерно 19 из 20 застрявших в пробке танкеров везут нефть из Казахстана. Однако ни сами танкеры, ни их груз не попадают под действие "потолка" цен на нефть, поэтому изменений в их страховом статусе быть не должно.

По словам собеседника, задержка с поставками нефти стала результатом действий Анкары, а не ценовых ограничений.

Ранее СМИ сообщили, что возле берегов Турции образовалась "пробка" из кораблей. Как отмечается, затор мог возникнуть в связи с тем, что Анкара с 1 декабря начала требовать у судов специальную страховку.