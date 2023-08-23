Власти Турции полностью закрыли пролив Дарданеллы из-за пожара
Фото: Twitter/haybeybiler
Основное шоссе, ведущее к провинции Чанаккале на северо-западе Турции, где продолжаются лесные пожары, закрыто для движения, пролив Дарданеллы закрыт для движения судов с обеих сторон. Власти эвакуировали 1251 жителя региона, сообщает Zakon.kz.
Крупный лесной пожар, вспыхнувший на северо-западе Турции в провинции Чанаккале, продолжается уже 11 часов, власти ведут подготовку к наихудшему сценарию, сообщает РИА Новости.
В операциях по тушению пожара участвуют 8 самолетов, 26 вертолетов, около 180 единиц наземной техники.
Согласно последней информации, 1251 человека эвакуировали из 9 районов.
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