Модернизация тепловых сетей, повышение тарифов: о чем говорит статистика

Сегодня за чередой важных политических событий одна из самых обсуждаемых тем – тарифы на тепловую энергию. Насколько большую роль в этом вопросе играют госорганы и о чем говорит статистика – разбирался корреспондент Zakon.kz.

Несколькими днями ранее в кулуарах правительства заместитель премьер-министра – министр торговли РК Серик Жумангарин высказывался о недостатках нынешней тарифной политики по коммунальным предприятиям, в том числе и энергопроизводящим.



По мнению зампремьера, все это связано с тем, что определенное время преобладала тарифная политика социальной направленности.

На сегодняшний день деятельность субъектов естественных монополий, в том числе тепловых сетей, регулируется Комитетом регулирования естественных монополий (КРЕМ), который в свою очередь подотчетен Министерству национальной экономики. Основной целью КРЕМ является не допустить рост тарифов в рамках заданного коридора инфляции. Ввиду чего произошло допущение неэффективной тарифной политики, что отрицательно сказалось на всей энергетической отрасли страны и, соответственно, привело к хронической недофинансированности энергетических предприятий, которые в свою очередь не могут сдерживать и снижать физический износ. В связи с чем на данный момент энергопредприятия не имеют средств для проведения ремонтов в необходимом объеме, что не позволяет обеспечить их надежную и стабильную работу.

Тому доказательство – энергетические коллапсы, охватившие страну в текущем году.

О чем говорит статистика?

По данным Бюро национальной статистики, за последние пять лет темп прироста цен на электрическую энергию составил 16,5 процента, на газоснабжение – 16,2 процента, горячую воду – 6,5 процента, холодную воду – 1,6 процента. При этом темп снижения тарифов за пятилетний период на услуги отопления и водоотведения достиг 2,8 процента и 0,6 процента, соответственно.

Однако, снижая тариф, нельзя забывать и о том, как формируется себестоимость тарифа на регулируемые услуги субъектов естественных монополий. На него влияет множество факторов, в том числе цены на материалы и сырье в нерегулируемых секторах экономики. Для примера мы решили привести динамику роста металлопроката как одного из основных используемых материалов, задействованных на ремонтных работах.

К примеру, стоимость листового металлопроката с 2014 года повысилась на 572%, таблица приведена ниже:

Фото: Zakon.kz



Также конечные тарифы напрямую зависят и от топливной составляющей (от 47 процентов до 50 процентов тарифа составляет себестоимость топлива, в том числе уголь, мазут и газ). Важно учитывать, что стоимость угля за последние 5 лет выросла на 43%: если в 2018 году его стоимость составляла 1941 тенге за тонну, то в 2022 сумма выросла до 2774 тенге за тонну.

На данный момент мы имеем картину, когда тарифная политика уполномоченного органа привела к тому, что в некоторых регионах тариф на тепло ниже себестоимости на 32%.

Как отмечает эксперт в сфере ВИЭ, директор Центра стратегических инициатив Жанибек Байдулла, общей проблемой в сфере тарифообразования для всех субъектов теплоэнергетического рынка является и проводимая политика по их сдерживанию.

“Проблематика тарифообразования – в проводимой политике по их сдерживанию, так как тарифы на тепловую энергию утверждаются государством в лице КРЕМ, который в свою очередь следует политике инфляционного сдерживания тарифов, проводимой Министерством национальной экономики. Так, к примеру, в период с 2018 по 2022 год уровень средней заработной платы по Казахстану увеличился на 84% – со 162 тысяч тенге до 299 тысячи тенге, изменение обменного курса тенге (к доллару США и российскому рублю) составило около 40%, инфляция в стране за этот же период, по данным статистики, составила более 45%, в это же время, для примера, тариф ТОО "Экибастузтеплоэнерго" изменился всего на 18%”, – подчеркнул он.

В результате тарифной политики прошедших лет энергетические компании не могут выплачивать конкурентноспособную заработную плату своим работникам.

Согласно последним данным за 2022 год, в отрасли работает 105 тысяч человек. При этом средняя зарплата энергетика ниже на 34% средней зарплаты по стране.

На текущий момент поправки в Закон о естественных монополиях относительно уровня заработной платы в энергетической отрасли в соответствии со среднемесячной заработной платой в регионе находятся на рассмотрении в уполномоченных органах.

На сегодняшний день по большей части критике поддаются теплосети и их изношенность.

Согласно статистическим данным, общая протяженность тепловых сетей в Казахстане составляет более 12 тысяч километров. Средний износ составляет по стране 59%, а в некоторых случаях – гораздо выше.

К примеру, в Атырау – 68%, Акмолинской области – 81%, Актау – 84%, Экибастузе – 86%.

Следует отметить, что в целом по стране показатели износа теплосетей с каждым годом увеличиваются, что негативно влияет на надежность теплоснабжения потребителей. Основной причиной высокого уровня износа является отсутствие финансовых средств, что делает невозможным проведение необходимых ремонтов, позволяющих снизить износ.

И все это не говоря о постоянных убытках предприятий, которые образовываются из-за ограничений, а именно – невозможности оперативно отражать увеличение своих затрат.

Иными словами, тариф достаточен лишь для того, чтобы решить проблему в краткосрочном периоде и показать лишь временный результат, который, как мы видим, привел к ряду системных проблем в вопросе износа сетей.

Как утверждает экс-вице-министр энергетики Республики Казахстан Анатолий Шкарупа, убыточность тарифов присутствует во всех регионах.

"Во всех регионах электростанции ставят вопрос исключения перекрестного субсидирования электро- и теплоэнергии. И ставятся вопросы на повышение тарифов на теплоэнергию. Как только тепловая часть недофинансирует свою составляющую, объем ремонтных программ и капитальных вложений, от этого начинает страдать инфраструктура", – уверяет спикер.

Метод тарифного регулирования подразумевает направление всех источников инвестиций на реализацию капитальных вложений, что создает отток инвестиционных капиталов из отрасли и полностью дестимулирует любые новые инвестиции, потому как потенциальные инвесторы не могут рассчитывать на возврат средств, вложенных в теплосети или ТЭЦ.

В качестве примера можно рассмотреть ТОО "Теплотранзит Караганда", где утвержденный тариф не покрывал себестоимость передачи тепловой энергии. Заявленные затраты предприятия были снижены уполномоченным органом в лице местного ДКРЕМ на 32%, так в заявке был отражен тариф на уровне 3436,86 тенге/Гкал, а утвержден 2350,57 тенге/Гкал.

Анатолий Шкарупа добавил, что нынешние трудности с ТЭЦ – показатель нескоординированности ряда уполномоченных госорганов.

“Мы четко понимаем, что у нас есть Министерство энергетики, которое отвечает за надежность и бесперебойность всей энергетики в целом. Но при этом не отвечает за тепловые сети и ТЭЦ в части тарифа на тепло. За тарифы на тепло отвечает Комитет по регулированию естественных монополий при Миннацэкономики. Но они действуют от официальных цифр, то есть в рамках инфляции. Иначе говоря, каждый тянет на свою сторону и выполняет свои задачи своими путями. КРЕМ отвечает за то, чтобы не было необоснованного роста тарифов при достижении баланса интересов. Это их основная цель. И здесь у нас нет прямой ответственности за те последствия, которые на протяжении многих лет накапливались и в отдельных регионах выстреливают. В этом отношении, на мой взгляд, необходимо все регулирование приводить к одному госоргану, который бы отвечал не только за тарифы, но и за развитие, надежность и качество. Так вот задача этого регулятора как раз-таки вокруг себя выбрать золотую середину, которая бы обеспечивала бесперебойную работу на достаточном уровне тарифов для этой работы”, – считает эксперт.

Таким образом, мы видим, что в сфере существует ряд проблем: как нескоординированность госорганов, так и несбалансированная тарифная политика, направленная не на развитие отрасли, а на сдерживание инфляции, что в скором времени может привести к большому энергетическому кризису в стране.

Об этом твердят не только эксперты области, но и официальные цифры – когда при среднем 59%-ном по стране износе теплосетей (а в некоторых случаях гораздо выше) и объемной работе средняя зарплата энергетика ниже на 34% средней зарплаты по стране; когда конечные тарифы во многом зависят от топливной составляющей, которая, в свою очередь, выросла аж на 43% за последние 5 лет.

Проводить модернизацию ТЭЦ при нынешних условиях не представляется возможным. Но можно начать с пересмотра тарифов в сторону современных реалий.