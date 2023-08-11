Общественники Актау выдвинули ультиматум на слушаниях по повышению тарифов

В Актау прошли общественные слушания по повышению тарифа на тепловую энергию. Причин повышения несколько. Одна из них – ежегодный рост цены на газ, который используют при производстве тепла. Общественники заявили, что готовы писать петицию президенту, сообщает Zakon.kz.

Представители ТОО "МАЭК" (Мангистауского атомно-энергетического комбината) на слушаниях рассказали, что за последние несколько лет убытки при производстве тепловой энергии составили 3,7 млрд тенге.

"Фактическая себестоимость производства тепла гораздо выше действующих тарифов. Утвержденный тариф даже не покрывает затраты предприятия на производство тепловой энергии. При утверждении тарифов на 2019-2024 годы не предполагалось ежегодное увеличение цены на топливо, химические реагенты, ГСМ и газ. Повышение тарифов необходимо для поддержания деятельности предприятия", – сказал Бердибек Картбаев, директор департамента маркетинга и сбыта ТОО "МАЭК".

Тарифы предлагают поднять почти в два раза. На сегодняшний день тариф на отопление для обычных потребителей составляет 1655,40 тенге/Гкал. Его предлагают повысить до 4706,80 тенге. Тариф для бюджетных организаций – 4550,58 тг/Гкал, его намерены поднять до 8975,15 тенге. Для прочих потребителей нынешний тариф 4299,97 тг/Гкал предлагают увеличить до 8443,77 тенге. Эти тарифы указаны без НДС и учета тарифа транспортирующей тепло организации. В квитанциях конечный тариф для жителей на сегодня составляет 2688,19 тенге/Гкал. Возможный конечный тариф будет составлять около 5 тысяч тенге.

Газ занимает 59% в производстве теплоэнергии на энергокомбинате. Цена на него растет постоянно. Однако жителей возмутил тот факт, что газ соседним областям достается по гораздо более низкой цене. К примеру, для Атырауской области цена за тысячу кубометров газа составляет 12 955 тенге, для Актюбинской области – 10 899 тенге, для ЗКО – 21 304, а для Мангистау – 26 653 тенге.

"Вы постоянно нам говорите про цены на газ, и сколько раз мы просим – пригласите сюда представителей "КазТрансГаз Аймак". Но снова их нет. Кому задавать вопросы? Вы каждый раз говорите, что пишете письма, просите снизить цену на газ, но толку от этого нет. Мы готовы выйти на митинг, потребовать, чтобы нам поставляли газ по той же цене, что и в соседние области. Мы живем не в другой стране – мы, как и соседние регионы, находимся в Казахстане. Так почему такой разброс цен? Чем мы хуже?" – спросил один из жителей города на слушаниях.

Представители ТОО "МАЭК" ответили, что уже много раз писали письма в правительство, в Министерство нацэкономики и в Министерство энергетики с просьбой сохранить тариф на газ на уровне 2022 года. Однако им постоянно отказывают. Жители предложили поискать другие варианты среди поставщиков газа и закупать его напрямую у недропользователей. Но, как выяснилось, закон этого не позволяет, а энергокомбинат обязан закупать газ у единого поставщика.

"Насколько это законно, где законы конкуренции? Почему до сих пор нет решения этого вопроса? Почему вы требуете оставить тарифы на газ на уровне 2022 года? А почему не 1993 года? Почему одни потребители могут пользоваться газом по одной цене, а жители Мангистау не могут? Я предполагаю, что это лоббирование интересов нефтяного сектора. Он заинтересован в получении высоких прибылей, но почему мы, обычные потребители, должны страдать? Расклад очень простой – со стороны центральных государственных органов идет лоббирование интересов нефтяников. Пригласите сюда представителей Министерства нацэкономики, Министерства энергетики. Пусть они объяснят свою позицию, почему они требуют получать газ у этого монополиста", – отметила одна из общественниц Мангистауской области Никар Рафикова.

Общественники добавили, что если в течение 15 дней представители министерств не приедут и не объяснят жителям, в чем причина сложившейся ситуации, жители Актау составят петицию на имя президента.

Ранее жителям Алматы объяснили, почему в городе повысят тарифы на коммунальные услуги.