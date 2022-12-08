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Житель Алматы "выгуливал" алабая в уличной пробке

житель Алматы выгуливал собаку в уличной пробке Фото: скриншот видео
В соцсетях казахстанцы обсуждают видео, на котором житель города выгуливает крупную собаку по дороге с интенсивным движением – проспекту Рыскулова, привязав ее к машине, сообщает Zakon.kz.

На видео видно, что собака идет рядом с движущейся машиной хозяина и вместе с тем создает неудобства для остальных участников движения. При этом движение автотранспорта затруднено из-за образовавшей пробки на дороге.

В любой момент собака может случайно спровоцировать аварийную ситуацию. Сама собака также подвергается опасности.


В Департаменте полиции Алматы отреагировали на это видео и сообщили, что по данному факту Управлением местной полицейской службы проводится проверка, по результатам которой будут приняты меры в соответствии с законодательством РК. 

 


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