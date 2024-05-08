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Законодательство РК

Житель Конаева привязал собаку к машине и протащил ее по асфальту

водитель протащил собаку за машиной на веревке, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2024 14:49 Фото: скриншот видео
Очевидцы сняли на видео, как житель Конаева привязал собаку к машине и протащил ее по проезжей части, сообщает Zakon.kz.

На кадрах, распространенных в социальных сетях, видно, как собака на привязи изо всех сил пытается угнаться за автомобилем.

На инцидент отреагировали в пресс-службе ДП Алматинской области.

"Нарушитель установлен городскими полицейскими и привлечен к административной ответственности по ст. 407 КРКоАП РК. Вместе с тем сообщаем, что с мужчиной проведена профилактическая беседа по недопущению подобных фактов. Благодарим автора поста за активную гражданскую позицию и содействие органам правопорядка в выявлении правонарушений", – говорится в сообщении.

Аналогичный случай произошел в Шымкенте. В мае 2023 года мужчина привязал собаку к машине и протащил по дороге. Инцидент тоже попал на видео.

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