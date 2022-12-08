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Поезд приостановил движение по направлению Алматы-2 – Уральск из-за погоды

КТЖ Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Курсирование пассажирского поезда по направлению Алматы-2 – Уральск до Актобе на 8 декабря приостановлено из-за погодных условий. Об этом рассказали в АО "Пассажирские перевозки", сообщает Zakon.kz.

По маршруту Актобе – Уральск назначается разовый поезд №505/506, который был сформирован из стандартных вагонов, отправлением 8 декабря из Актобе и Уральска.

"Пассажирам, отказавшимся от поездки, полностью вернут деньги. Пассажирам, проследовавшим в поезде из стандартных вагонов, будет произведена выплата разницы стоимости билета", – говорится в сообщении АО "Пассажирские перевозки".

В пресс-службе АО "НК "Қазақстан темір жолы" также рассказали об изменении курсирования пассажирского поезда Алматы-2 – Петропавловск. 

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