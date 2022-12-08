Поставщики пытались завысить тариф на электричество в Карагандинской области

Попытку завышения тарифа за электроэнергию с возможным ущербом в 2,5 млрд тенге предотвратили проверяющие Агентства РК по противодействию коррупции в Карагандинской области, об этом сообщил руководитель службы превенции агентства Саян Ахметжанов, передает корреспондент Zakon.kz.





На брифинге в СЦК руководитель службы превенции Агентства РК по противодействию коррупции Саян Ахметжанов сообщил, что в результате мониторинга, проведенного специалистами Антикора, выявлена попытка завышения тарифа поставщиками электроэнергии.





"В Карагандинской области проведен мониторинг ценообразования услуг электроснабжения. У организаций – поставщиков электроэнергии отсутствовали счета-фактуры, подтверждающие рост цен у производителя. По результатам совместно принятых с уполномоченным органом мер приняты решения о снижении проектируемого уровня повышения цен. Тем самым, население региона было ограждено от оплаты электроэнергии сверх тарифа на общую сумму 2,5 млрд тенге с октября текущего года по октябрь 2023 года". Саян Ахметжанов

Также, по его словам, по результатам мониторинга для жителей Балхаша введен сниженный компенсирующий тариф на услуги теплоснабжения на общую сумму порядка 133 млн тенге и водоснабжения и водоотведения – на сумму 92 млн тенге, ввиду выявления фактов необоснованного завышения цен для населения.