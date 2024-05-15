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В Жетысуской области назначен новый глава регионального антикоррупционного ведомства

В области Жетісу назначен новый глава регионального антикоррупционного ведомства, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2024 16:39 Фото: Антикоррупционная служба Жетысуской области
Руководителем департамента Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) назначен Саян Ахметжанов, сообщает Zakon.kz.

Ранее он занимал пост руководителя Службы превенции Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции.

Обращаясь к жителям региона на своей странице в социальных сетях, Саян Ахметжанов подчеркнул, что готов к тесному взаимодействию с населением.

"Данная страница является одним из каналов связи с нашей службой. Ваши обращения и волнующие вопросы во благо улучшения социального благополучия граждан не останутся без внимания. Мы с вами стоим перед важной задачей формирования антикоррупционной культуры в нашем обществе. Ваш личный вклад в эту деятельность через проект "Антикоррупционное волонтерство" неоценим", – отметил глава ведомства.

При этом Ахметжанов призвал всех активных граждан, общественные организации, студентов, адвокатов, антикоррупционных комплаенс-офицеров, государственные органы и других заинтересованных присоединиться к этому движению.

"Особое внимание обратим на превентивную работу по устранению коррупционных рисков во всех сферах жизнедеятельности, решению злободневных вопросов, препятствующих развитию бизнеса в рамках проекта "Бизнеске жол" и другое", – добавил Саян Ахметжанов.

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