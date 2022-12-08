Волейболистка Сабина Алтынбекова возобновила карьеру

Известная казахстанская волейболистка Сабина Алтынбекова объявила о своем возвращении на игровую площадку, болельщики смогут наблюдать за ее игрой в клубе "Аль-Васл" из ОАЭ, сообщает Zakon.kz.

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Новость, что она стала игроком клуба из Объединенных Арабских Эмиратов, Сабина Алтынбекова написала на своей странице в соцсети.







Два года назад Сабина Алтынбекова вынуждена была приостановить свою карьеру в связи с семейными обстоятельствами. А до этого защищала цвета итальянского волейбольного клуба "Казерта".