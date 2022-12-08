Компенсация по тенговым вкладам: завершается срок подачи заявлений в банки

Для получения компенсации (премии) на депозиты в тенге вкладчикам необходимо направить заявление в банк – участник системы обязательного гарантирования депозитов до 1 января 2023 года.

Подробнее о том, как получить компенсацию, Zakon.kz рассказал директор Департамента защиты прав потребителей финансовых услуг Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Александр Терентьев.



Напомню, что в целях поддержки вкладчиков в Казахстане разработаны Правила выплаты компенсации (премии) по депозитам физических лиц, размещенным в национальной валюте (правила), которые вступили в действие с 12 сентября 2022 года.

По данным КФГД на 11 ноября 2022 года, на получение компенсации подали 1,8 млн человек, что составило менее 35% вкладчиков от общего количества граждан, вклады которых подлежат компенсации.

Как показал мониторинг и анализ обращений, поступающих в АРРФР через каналы обратной связи, большинством банков второго уровня не проводится в полном объеме работа по информированию и разъяснению населению условий правил. Сотрудники фронт-офисов некоторых банков при предоставлении консультаций гражданам:

не предоставляют полную информацию касательно порядка получения компенсаций;

отказывают вкладчикам в переоформлении депозитов, в том числе на более выгодных условиях, а также в приеме заявлений на компенсацию;

осуществляют пролонгации вкладов клиентов на заведомо невыгодных условиях по сравнению с открытием нового вклада и другое.

По каким вкладам можно получить премию от государства?

Получить компенсацию можно только по депозитам в тенге, открытым до 24 февраля 2022 года.

Компенсации подлежат следующие вклады:

сберегательный, то есть безотзывной депозит без права частичного снятия денег;

срочный вклад (включая образовательные накопительные вклады и жилищные строительные сбережения). Премия будет выплачиваться только по этим вкладам и на сумму, не превышающую 20 млн тенге.

При этом премия не распространяется на:

вклады до востребования, то есть те, которые открываются банком на неопределенный срок и возвращаются по первому требованию клиента;

условные вклады;

текущие банковские счета.

Выплата компенсации по депозитам полагается физическим лицам, резидентам и нерезидентам, в том числе индивидуальным предпринимателям, частным нотариусам, частным судебным исполнителям, адвокатам, профессиональным медиаторам.

Если у вкладчика несколько депозитов в одном банке, то компенсация будет выплачена на общую сумму в пределах 20 млн тенге. А если у вкладчика депозиты в разных банках, то премия будет начислена по каждому вкладу и тоже в пределах 20 млн тенге.

Вкладчики могут получить премию по своим тенговым вкладам, если:

срок их вклада не истек или был продлен (один или несколько раз) до 23 февраля 2023 года включительно;

договор банковского вклада не был прекращен, и вкладчик не снял все свои сбережения с депозита полностью.

Как рассчитывается компенсация?

Главное условие выплаты компенсации – чтобы сумма на депозите, которая была на конец операционного дня 23 февраля 2022 года, оставалась неизменной в течение года. То есть вкладчик не должен снимать деньги с депозита!

Если вкладчик, допустим, снял часть средств с депозита или пополнил счет, то компенсации подлежит минимальный остаток на депозите за период с 23 февраля 2022 года по 23 февраля 2023 года включительно.

Важно! Для получения максимальной премии от государства не рекомендуется снимать средства с депозита в течение года – с 23 февраля 2022 года по 23 февраля 2023 года включительно! Если были движения по счету, то компенсации подлежит минимальная сумма, которая была зафиксирована на этом депозите в течение года. Специально открывать отдельные счета для выплаты компенсации не нужно!

Давайте разберем механизм выплаты компенсации на примерах.

Пример №1. Если у вкладчика на компенсируемом депозите сумма с 23 февраля 2022 года до 23 февраля 2023 года составляла 5 млн тенге, при этом не пополнялась и не изымалась, то ему будет начислена премия государства в размере 10%, то есть 500 тыс. тенге.

Если в этот же период вкладчик пополнит депозит или снимет частично свои средства, то премия в размере 10% будет начислена на минимальный остаток, зафиксированный на конец операционного дня за данный период.

Пример №2. У вкладчика на компенсируемом депозите на конец дня 23 февраля 2022 года было 500 тыс. тенге. В течение года, до 23 февраля 2023 года, он частично снимал деньги, и минимальный остаток на депозите был 200 тыс. тенге. Он также пополнял депозит, в итоге на 24 февраля 2023 года сумма на его депозите составила 800 тыс. тенге. Премия в размере 10% будет начислена на 200 тыс. тенге, потому что, согласно правилам, компенсация начисляется именно на минимальный остаток.

Банки в течение двух рабочих дней зачисляют премию на текущие банковские счета вкладчиков после получения сумм компенсации от Фонда проблемных кредитов (ФПК) и Казахстанского фонда устойчивости (КФУ). В случае отсутствия текущего счета, необходимо обратиться в банк, где открыт компенсируемый депозит.

Важно! Вкладчикам необходимо помнить, что, согласно правилам, для получения компенсации не допускается полное изъятие денег.

Как вкладчику подтвердить свое согласие на выплату компенсации?

Запомните! Подтвердить свое согласие на получение компенсации необходимо до 1 января 2023 года. Тем, кто не подал заявление о согласии в банк в указанный срок, выплата компенсации осуществляться не будет.

Банки уведомляют вкладчиков о возможности получения компенсации и необходимости предоставления согласия посредством предоставления заявления. Порядок и способ подачи заявления определяются банком.

В заявлении вкладчикам необходимо указать следующее:

фамилию, имя, отчество (при наличии);

индивидуальный идентификационный номер (ИИН).

В заявлении вкладчик дает свое согласие:

на получение компенсации;

на представление информации ФПК, КФУ и КФГД (Казахстанскому фонду гарантирования депозитов), в том числе информации, составляющей банковскую и иную охраняемую законом тайну;

на сбор и обработку ФПК и КФГД персональных данных для выплаты компенсации.

Куда обращаться за дополнительной информацией?

В случае возникновения вопросов по Правилам выплаты компенсации граждане могут обратиться в Национальный банк, который совместно с правительством РК реализует программу защиты тенговых вкладов, по номеру 1477.

За защитой своих прав потребители финансовых услуг могут обратиться официально в Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка посредством портала eGov.kz, информационной системы e-Otinish, либо письменно по адресу: А15С9Т5, г. Алматы, мкр. Коктем-3, д. 21.

Жители регионов могут обратиться в управления региональных представительств агентства – по месту жительства.

Кроме того, в агентстве функционирует общественная приемная, где граждане могут получить консультации информационно-справочного характера и оперативно решить вопросы, касающиеся деятельности регулятора.

Представителями агентства будет рассмотрено каждое обращение заявителей и предоставлены подробные разъяснения норм законодательства в банковской, страховой, микрофинансовой сферах, деятельности коллекторских агентств и кредитных бюро, а также профессиональных участников рынка ценных бумаг. При необходимости работники общественной приемной могут организовать для заемщиков встречи с представителями банков, МФО или общественных объединений.

Время работы общественной приемной – с понедельника по пятницу с 10:00 до 13:00 и с 15:00 до 17:00.

Для того, чтобы записаться в общественную приемную АРРФР, необходимо направить на электронный адрес Yermek.Utemisov@finreg.kz свои ФИО, ИИН, контактные данные, полное наименование организации, краткое описание обращения и обязательно указать тему "Запись на прием граждан", либо сообщить данную информацию работнику общественной приемной, позвонить в call-центр агентства по номеру 1459 или написать через мобильное приложение Fingramota Online.