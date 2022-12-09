Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Алматы водитель стал участником двух аварий, где пострадали три человека

ДТП Фото: Zakon.kz
В Алматы столкнулись две машины марки Toyota. В результате аварии пострадали два водителя и пассажир, сообщает Zakon.kz.

Автомобиль марки Toyota Camry двигался по проспекту Достык в южном направлении. На пересечение с улицей Омарова он допустил столкновение с авто и тут же скрывается с места ДТП.


ДТП

Фото: Zakon.kz

Проехав несколько километров, Camry на полном ходу влетела в зад двигающейся впереди авто марки Toyota Corolla.


ДТП

Фото: Zakon.kz

От удара Corolla выталкивает на полосу встречного движения.


ДТП

Фото: Zakon.kz

По счастливой случайности в этот момент по встречке никто не ехал.


ДТП

Фото: Zakon.kz

Камри повезло меньше - авто слетело с дороги, врезалось в дерево, срубает его и падает в арык.


ДТП

Фото: Zakon.kz

В результате ДТП пострадали водитель Corolla, а также водитель и пассажир Camry.


ДТП

Фото: Zakon.kz

На месте работают сотрудники дорожной полиции и криминалист.


ДТП

Фото: Zakon.kz


ДТП

Фото: Zakon.kz


ДТП

Фото: Zakon.kz


ДТП

Фото: Zakon.kz


ДТП

Фото: Zakon.kz

Читайте также

В Талгаре прохожих напугали крики и хлопки из здания детского интерната

В здании суда в Усть-Каменогорске опасных предметов не найдено

Кафе горело в Алматинской области

Елена Беляева
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
когда в Казахстане завершится учебный год в школах
Новый приказ: когда в школах Казахстана завершится учебный год
Казахстанцев предупреждают о сильной магнитной буре
Казахстанцев предупреждают о сильной магнитной буре
В Казахстане ожидается постепенное ослабление морозов
В Казахстане ожидается постепенное ослабление морозов
Асламбек Мергалиев
Новым председателем Верховного суда назначен Асламбек Мергалиев
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления