В Алматы водитель стал участником двух аварий, где пострадали три человека
Автомобиль марки Toyota Camry двигался по проспекту Достык в южном направлении. На пересечение с улицей Омарова он допустил столкновение с авто и тут же скрывается с места ДТП.
Фото: Zakon.kz
Проехав несколько километров, Camry на полном ходу влетела в зад двигающейся впереди авто марки Toyota Corolla.
Фото: Zakon.kz
От удара Corolla выталкивает на полосу встречного движения.
Фото: Zakon.kz
По счастливой случайности в этот момент по встречке никто не ехал.
Фото: Zakon.kz
Камри повезло меньше - авто слетело с дороги, врезалось в дерево, срубает его и падает в арык.
Фото: Zakon.kz
В результате ДТП пострадали водитель Corolla, а также водитель и пассажир Camry.
Фото: Zakon.kz
На месте работают сотрудники дорожной полиции и криминалист.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz