В Алматы водитель стал участником двух аварий, где пострадали три человека

В Алматы столкнулись две машины марки Toyota. В результате аварии пострадали два водителя и пассажир, сообщает Zakon.kz.

Автомобиль марки Toyota Camry двигался по проспекту Достык в южном направлении. На пересечение с улицей Омарова он допустил столкновение с авто и тут же скрывается с места ДТП.







Фото: Zakon.kz



Проехав несколько километров, Camry на полном ходу влетела в зад двигающейся впереди авто марки Toyota Corolla.





Фото: Zakon.kz



От удара Corolla выталкивает на полосу встречного движения.





Фото: Zakon.kz



По счастливой случайности в этот момент по встречке никто не ехал.





Фото: Zakon.kz



Камри повезло меньше - авто слетело с дороги, врезалось в дерево, срубает его и падает в арык.





Фото: Zakon.kz



В результате ДТП пострадали водитель Corolla, а также водитель и пассажир Camry.





Фото: Zakon.kz



На месте работают сотрудники дорожной полиции и криминалист.





Фото: Zakon.kz







Фото: Zakon.kz







Фото: Zakon.kz







Фото: Zakon.kz





