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Малик Мурзалин стал послом РК в Грузии

Малик Мурзалин назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом РК в Грузии Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаева 9 декабря назначил Малика Мурзалина чрезвычайным и полномочным послом РК в Грузии, сообщает Zakon.kz.

Информация об этом появилась на сайте Акорды.

Малик Мурзалин освобожден от должности заместителя руководителя Администрации президента. 

На должности чрезвычайного и полномочного посла Казахстана в Грузии Малик Мурзалин сменил Бауржана Мухамеджанова. 

Малик Мурзалин родился 31 октября 1971 года в Актобе.

В 1996 году окончил Московский шосударственный институт международных отношений.

Трудовую деятельность начал в посольстве Казахстана в Российской Федерации.

С 1996 по 2004 год – атташе, третий, второй, первый секретарь посольства Казахстана в Российской Федерации.

2004-2008 годы – руководитель аппарата, заместитель, первый заместитель акима Северо-Казахстанской области.

2008-2009 годы – заместитель руководителя центрального аппарата НДП "Нур Отан", Астана.

2010-2011 годы – руководитель аппарата Управления делами президента Республики Казахстан.

2011-2013 годы – ответственный секретарь Агентства Республики Казахстан по делам религий.

2013-2017 годы – заместитель, первый заместитель управляющего делами президента Республики Казахстан.

2017-2019 годы – аким Акмолинской области.

С 19 марта 2019 года по декабрь 2022 года занимал пост заместителя руководителя Администрации президента РК.

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