Малик Мурзалин стал послом РК в Грузии
Информация об этом появилась на сайте Акорды.
Малик Мурзалин освобожден от должности заместителя руководителя Администрации президента.
На должности чрезвычайного и полномочного посла Казахстана в Грузии Малик Мурзалин сменил Бауржана Мухамеджанова.
Малик Мурзалин родился 31 октября 1971 года в Актобе.
В 1996 году окончил Московский шосударственный институт международных отношений.
Трудовую деятельность начал в посольстве Казахстана в Российской Федерации.
С 1996 по 2004 год – атташе, третий, второй, первый секретарь посольства Казахстана в Российской Федерации.
2004-2008 годы – руководитель аппарата, заместитель, первый заместитель акима Северо-Казахстанской области.
2008-2009 годы – заместитель руководителя центрального аппарата НДП "Нур Отан", Астана.
2010-2011 годы – руководитель аппарата Управления делами президента Республики Казахстан.
2011-2013 годы – ответственный секретарь Агентства Республики Казахстан по делам религий.
2013-2017 годы – заместитель, первый заместитель управляющего делами президента Республики Казахстан.
2017-2019 годы – аким Акмолинской области.
С 19 марта 2019 года по декабрь 2022 года занимал пост заместителя руководителя Администрации президента РК.