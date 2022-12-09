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Законодательство РК

Что будет, если разрешить адвокатам заниматься предпринимательством

Что будет, если разрешить адвокатам заниматься предпринимательством Фото: pixnio
13 декабря в 11:30 по времени Астаны смотрите очередной эфир ПРАВМЕДИА "Адвокатура и предпринимательская деятельность".

В казахстанском законодательстве установлен запрет адвокатам на занятие предпринимательской деятельностью. Для чего это было сделано и отвечает ли современным реалиям?

Поговорим об этом в прямом эфире ПРАВМЕДИА с Таиром Назхановым, председателем Комиссии по защите профессиональных прав адвокатов, членом Президиума АГКА, управляющим партнером Адвокатской конторы "Назханов и Партнеры" и Евгением Савиновым, членом АГКА и Комиссии по защите профессиональных прав адвокатов.

Вы узнаете:

  • В чем заключаются противоречия между Законом "Об адвокатской деятельности и юридической помощи", Конституцией и Гражданским кодексом.
  • Каков статус адвокатуры в зарубежных странах и можно ли там адвокатам вести бизнес.
  • О плюсах, позволяющих адвокатам разрешить заниматься предпринимательской деятельностью.

Участие бесплатное. Регистрация по ссылке.

Вы можете задать спикерам вопросы по теме. Ответы прозвучат в прямом эфире.

Ждем вас!




 

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