Какие продукты в Казахстане подорожали заметнее всего
Эксперты уточняют, что наибольший месячный рост цен был отмечен в Улытауской области: на 2,4%.
В тройке антилидеров также оказались Астана и Жамбылская область.
В годовой динамике наибольшее удорожание в секторе зафиксировали в:
- Мангистауской области: сразу на 31,4%;
- Актюбинской области: плюс 25,8%;
- Шымкенте: плюс 25,8%.
Также сказано, что наименьший годовой рост был зафиксирован в Восточно-Казахстанской области.
Кроме того, согласно отчету, фрукты и овощи подорожали на 17,4% за год.
Цены на молочные продукты, как сказано в публикации Energyprom.kz, по итогам ноября выросли на 30% за год.
Мясо, включая мясопродукты, подорожало на 16,1% за год.
Хлеб подорожал на 19,3% за год, крупы – на 36,8%, макаронные изделия – на 42,2%, мука – на 43,7%.
Перловая крупа подорожала на 44,5%.
Ранее сообщалось, что в Казахстане за год вино подорожало на рекордные 15%.