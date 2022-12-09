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Какие продукты в Казахстане подорожали заметнее всего

Какие продукты в Казахстане подорожали заметнее всего Фото: Zakon.kz
Согласно отчету аналитиков, по итогам ноября 2022 года продовольственные товары подорожали на 1,8% за месяц и на 24,1% за год, сообщает Zakon.kz.

Эксперты уточняют, что наибольший месячный рост цен был отмечен в Улытауской области: на 2,4%.

В тройке антилидеров также оказались Астана и Жамбылская область.

В годовой динамике наибольшее удорожание в секторе зафиксировали в:

  • Мангистауской области: сразу на 31,4%;
  • Актюбинской области: плюс 25,8%;
  • Шымкенте: плюс 25,8%.

Также сказано, что наименьший годовой рост был зафиксирован в Восточно-Казахстанской области.

Кроме того, согласно отчету, фрукты и овощи подорожали на 17,4% за год.

Цены на молочные продукты, как сказано в публикации Energyprom.kz, по итогам ноября выросли на 30% за год.

Мясо, включая мясопродукты, подорожало на 16,1% за год.

Хлеб подорожал на 19,3% за год, крупы – на 36,8%, макаронные изделия – на 42,2%, мука – на 43,7%.

Перловая крупа подорожала на 44,5%.

Ранее сообщалось, что в Казахстане за год вино подорожало на рекордные 15%.

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Анастасия Московчук
Казахстан
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