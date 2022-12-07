Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Вино резко подорожало в Казахстане

Вино резко подорожало в Казахстане Фото: pixabay
Аналитики подсчитали, что в Казахстане за год вино подорожало на рекордные 15%. Это является самым высоким показателем удорожания с 2015 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно отчету Energyprom.kz, по итогам ноября 2022 года цены на вино выросли на 0,9%. С начала года вино подорожало сразу на 14,7%.

"По сравнению с ноябрем 2021 года вино подорожало на 15,3% в среднем по Казахстану – также рекордный показатель за последние 7 лет", – говорится в сообщении.

Самый высокий рост цен на вино был зафиксирован в двух областях: Абайской и Кызылординской: на 23,8%.

Следом идут:

  • Карагандинская (на 22,2%);
  • Актюбинская (на 19,7%);
  • Туркестанская (на 19,3%) области.

Наименьшее удорожание было отмечено в Северо-Казахстанской, Атырауской и Акмолинской областях.

Также сказано, что экспорт вина вырос сразу в 54,9 раза, однако это лишь несущественные 219,6 тыс. л. Реализация на внутреннем рынке увеличилась на 23,1%, составив 28 млн л.

14 ноября исследователи заявляли, что в Казахстане одежда подорожала почти на 15% за год.

Читайте также

Курсы валют на 7 декабря в обменниках Казахстана

Доллар существенно подорожал на торгах 6 декабря

Глава Минторговли прокомментировал цены на рис

Анастасия Московчук
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
казахские двойные имена новорожденных девочек
Топ-5 двойных казахских имен для девочек
Лепс бросил микрофон и ушел со сцены во время концерта
Не самый лучший день: Лепс бросил микрофон и ушел со сцены во время концерта
утверждены ставки по тенговым депозитам на декабрь и январь
В Казахстане повысили максимальные ставки по тенговым депозитам
До 35 градусов мороза ожидается в двух областях Казахстана
До 35 градусов мороза ожидается в двух областях Казахстана
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления