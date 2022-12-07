Вино резко подорожало в Казахстане

Аналитики подсчитали, что в Казахстане за год вино подорожало на рекордные 15%. Это является самым высоким показателем удорожания с 2015 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно отчету Energyprom.kz, по итогам ноября 2022 года цены на вино выросли на 0,9%. С начала года вино подорожало сразу на 14,7%.

"По сравнению с ноябрем 2021 года вино подорожало на 15,3% в среднем по Казахстану – также рекордный показатель за последние 7 лет", – говорится в сообщении.

Самый высокий рост цен на вино был зафиксирован в двух областях: Абайской и Кызылординской: на 23,8%.

Следом идут:

Карагандинская (на 22,2%);

Актюбинская (на 19,7%);

Туркестанская (на 19,3%) области.

Наименьшее удорожание было отмечено в Северо-Казахстанской, Атырауской и Акмолинской областях.

Также сказано, что экспорт вина вырос сразу в 54,9 раза, однако это лишь несущественные 219,6 тыс. л. Реализация на внутреннем рынке увеличилась на 23,1%, составив 28 млн л.

14 ноября исследователи заявляли, что в Казахстане одежда подорожала почти на 15% за год.