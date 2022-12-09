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В Алматы планируют реконструировать зоопарк

В Алматы планируют реконструировать зоопарк Фото: Instagram/almatyzoo
Аким Алматы Ерболат Досаев на заседании маслихата заявил о планах по реконструкции городского зоопарка, сообщает Zakon.kz.

По его словам, в 2023 году отдельное внимание будет уделено инфраструктуре объектов культуры, износ которых сегодня составляет 70%. 

"Планируется начать поэтапную реконструкцию Алматинского зоопарка в соответствии с международными стандартами с целью превращения его в центр притяжения горожан и туристов". Ерболат Досаев

Также аким отметил, что начнется капитальный ремонт Театра традиционного искусства "Алатау", модернизация Театра кукол, городского архива и цифровизация библиотек на общую сумму 2 млрд тенге.

Кроме того, в 2022 году подготовлена проектно-сметная документация (ПСД) на модернизацию здания Казахского государственного цирка, строительство нового здания Дома культуры для Казахского общества слепых и Казахского общества глухих.

Средства на эти цели будут выделены дополнительно, заключил Досаев.

Алматинский зоопарк – один из старейших зоологических парков Казахстана – был основан 25 января 1935 года, но официальным годом открытия считается 1937 год.

5 декабря сообщалось, что в зоопарк в связи с наступлением зимы прилетели городские гости – утки кряквы и голуби. Из-за этой армии "халявщиков" администрация увеличивает рацион пернатым в два-три раза.

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Анастасия Московчук
Досаев Ерболат Алматы
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