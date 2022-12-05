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Армия "халявщиков" прилетела в Алматинский зоопарк

Армия "халявщиков" прилетела в Алматинский зоопарк Фото: скриншот видео
В Алматинский зоопарк в связи с наступлением зимы прилетели городские гости – утки кряквы и голуби. Из-за этой армии "халявщиков" администрация увеличивает рацион пернатым в два-три раза, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в публикации зоопарка в Instagram.

"Друзья, наступила настоящая зима в Алматы. Снег, мороз, скоро Новый год! Но в это время года очень тяжело приходится нашим пернатым друзьям. Как известно, птицам зимой страшен не холод, а голод. Поэтому, как обычно, к нам в зоопарк прилетели городские гости – утки кряквы и голуби. Для того, чтобы прокормить армию "халявщиков", мы увеличиваем рацион в два-три раза".Администрация Алматинского зоопарка

Так пернатых в городском зоопарке будут кормить до весны, пока "гости не разлетятся сами".

29 ноября 2022 года сообщалось, что в Казнете появились фото и видео редких животных Алматинского зоопарка.

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