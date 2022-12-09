100 новых троллейбусов появится в Алматы

Также ожидается строительство двух коммунальных автобусных парков. Об этом на заседании маслихата рассказал аким города Ерболат Досаев, сообщает Zakon.kz.

По словам Досаева, развитый общественный транспорт является одним из индикаторов комфортного проживания, снижения загруженности на дорогах и улучшения качества воздуха. В этой связи автобусный парк планируют обновить экологичным общественным транспортом.

"В 2023 году нами будет закуплено 300 газовых автобусов. В ноябре вы уже поддержали выделение средств по 200 автобусам в сумме 14,2 млрд тенге. Также будет продолжено обновление троллейбусного парка – мы намерены закупить 100 троллейбусов на 6,4 млрд тенге. Благодаря этим мерам мы повысим качество услуг и сократим интервалы движения общественного транспорта", – пояснил депутатам аким города.





На субсидирование городских маршрутов Алматы предусмотрено 55,9 млрд тенге: 30 маршрутов усилят 400 единицами дополнительного транспорта.

В грядущем году завершится проектирование двух коммунальных автобусных парков. Строительство каждого из них оценивается в 8 млрд тенге.

Также продолжится строительство сети метрополитена в западном направлении – на эти нужды выделено 12,1 млрд тенге. Так, в 2024 году транспорт станет доступнее для более чем 50 тыс. жителей западной части города.