Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022 #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

100 новых троллейбусов появится в Алматы

Транспорт Фото: Zakon.kz
Также ожидается строительство двух коммунальных автобусных парков. Об этом на заседании маслихата рассказал аким города Ерболат Досаев, сообщает Zakon.kz.

По словам Досаева, развитый общественный транспорт является одним из индикаторов комфортного проживания, снижения загруженности на дорогах и улучшения качества воздуха. В этой связи автобусный парк планируют обновить экологичным общественным транспортом. 

"В 2023 году нами будет закуплено 300 газовых автобусов. В ноябре вы уже поддержали выделение средств по 200 автобусам в сумме 14,2 млрд тенге. Также будет продолжено обновление троллейбусного парка – мы намерены закупить 100 троллейбусов на 6,4 млрд тенге. Благодаря этим мерам мы повысим качество услуг и сократим интервалы движения общественного транспорта", – пояснил депутатам аким города.


На субсидирование городских маршрутов Алматы предусмотрено 55,9 млрд тенге: 30 маршрутов усилят 400 единицами дополнительного транспорта. 

В грядущем году завершится проектирование двух коммунальных автобусных парков. Строительство каждого из них оценивается в 8 млрд тенге. 

Также продолжится строительство сети метрополитена в западном направлении – на эти нужды выделено 12,1 млрд тенге. Так, в 2024 году транспорт станет доступнее для более чем 50 тыс. жителей западной части города. 

Читайте также

О планах по цифровизации Алматы рассказал Досаев

В Алматы прошла встреча акима города с населением Медеуского района

В Экибастузе отменен режим ЧС

Ирина Мишура
Досаев Ерболат Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
когда в Казахстане завершится учебный год в школах
Новый приказ: когда в школах Казахстана завершится учебный год
Казахстанцев предупреждают о сильной магнитной буре
Казахстанцев предупреждают о сильной магнитной буре
Компенсация по тенговым вкладам: завершается срок подачи заявлений в банки
Компенсация по тенговым вкладам: завершается срок подачи заявлений в банки
Цены на нефть рухнули до уровня прошлого года
Цены на нефть рухнули до уровня прошлого года
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления