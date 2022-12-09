100 новых троллейбусов появится в Алматы
По словам Досаева, развитый общественный транспорт является одним из индикаторов комфортного проживания, снижения загруженности на дорогах и улучшения качества воздуха. В этой связи автобусный парк планируют обновить экологичным общественным транспортом.
"В 2023 году нами будет закуплено 300 газовых автобусов. В ноябре вы уже поддержали выделение средств по 200 автобусам в сумме 14,2 млрд тенге. Также будет продолжено обновление троллейбусного парка – мы намерены закупить 100 троллейбусов на 6,4 млрд тенге. Благодаря этим мерам мы повысим качество услуг и сократим интервалы движения общественного транспорта", – пояснил депутатам аким города.
На субсидирование городских маршрутов Алматы предусмотрено 55,9 млрд тенге: 30 маршрутов усилят 400 единицами дополнительного транспорта.
В грядущем году завершится проектирование двух коммунальных автобусных парков. Строительство каждого из них оценивается в 8 млрд тенге.
Также продолжится строительство сети метрополитена в западном направлении – на эти нужды выделено 12,1 млрд тенге. Так, в 2024 году транспорт станет доступнее для более чем 50 тыс. жителей западной части города.