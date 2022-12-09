100 новых школьных автобусов запустят в 2023 году в Алматы

Решить проблему подвоза детей к общеобразовательным учреждениям пытались давно. В 2022 году власти прорабатывали программу и вели переговоры. Сегодня результатами работы поделился аким Алматы Ерболат Досаев в рамках проекта городского бюджета на 2023-2025 годы, сообщает Zakon.kz.

Еще до начала запуска школьных автобусов чиновники Алматы тщательно проработали программу и определили почти три десятка школ, где со следующего года начнут курсировать первые специальные автобусы для школьников. Властям понадобилось несколько месяцев, чтобы обговорить все нюансы и определится с датой запуска.

"В целом выделили 1,4 млрд тенге. В этом году мы закупим специально для школ 100 автобусов. Автобусы запустим 1 января 2023 года. По Алматы мы выбрали 29 школ. Транспорт будет курсировать по утрам. Город постарается охватить все школы автобусами". Аким Алматы Ерболат Досаев

Аким Алматы уверен, что такое решение разгрузит улицы и проспекты города. Ерболат Досаев подчеркнул, что будет хорошо, если к проекту подключатся частные школы.

Стоит отметить, что бюджет Алматы на 2023 год составляет 1 трлн 258,2 млрд тенге.

Половина городского бюджета пойдет на социальную поддержку жителей. Планируется строительство 10 государственных детских садов на 2520 мест, еще на 5000 мест будет размещен госзаказ в частных детских садах. На содержание 211 школ, 16 интернатных учреждений, 50 колледжей с общим охватом 337 тыс. учащихся запланировано 242,5 млрд тенге. Еще 2,2 млрд тенге предусмотрено на дополнительное образование 18 внешкольных организаций.

На переподготовку и повышение квалификации 2505 воспитателей, 3000 учителей школ, 150 управленческого персонала будет направлено 2,8 млрд тенге.