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Досаев рассказал, когда на 100% решат проблему наружного освещения Алматы

Досаев рассказал, когда на 100% решат проблему наружного освещения Алматы Фото: пресс-служба акимата Алматы
В 2025 году проблема наружного освещения Алматы будет решена на 100%. Об этом заявил аким Алматы Ерболат Досаев на внеочередной XII сессии маслихата 8 декабря 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Выступая перед депутатами, глава города подчеркнул приоритетность данной проблемы, отметив, что особое внимание вопросу уделил и президент Касым-Жомарт Токаев на совещании 18 августа текущего года. Согласно поручению главы государства, акиматом Алматы принят ряд мер.

"В 2024 году на обеспечение качественным наружным освещением предлагается выделить 9,9 млрд тенге, дополнительно еще 3,1 млрд тенге на оплату электроэнергии. По результатам принятых мер доля качественного наружного освещения будет доведена до 85% в 2024 году, в 2025-м в городе будет обеспечено 100% наружное освещение", – подчеркнул Ерболат Досаев.

По его словам, в Алмалинском районе города запустили пилотный проект по обеспечению качественным наружным освещением.

"На сегодня произошло сокращение времени отработки заявок в четыре раза – с 20 до пяти суток, заменены 4829 светильников, восстановлено 49,3 км линий наружного освещения. В результате уровень охвата освещения района увеличился с 53% до 75%. По остальным 7 районам города содержание наружного освещения передано на районный уровень начиная с ноября текущего года", – рассказал Ерболат Досаев.

В пресс-службе акимата Алматы напомнили, что в настоящее время ведутся судебные разбирательства с частным партнером в рамках ГЧП по договору, заключенному в 2018 году, по причине недобросовестного выполнения обязательств.

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27 ноября 2023 года в акимате Алматы опровергли информацию о том, что у городских властей есть долги перед подрядчиком, который занимался модернизацией наружного освещения. В пресс-службе рассказали, сколько заплатил акимат мегаполиса подрядчику, сорвавшему контракт на освещение города. Подробности по ссылке.

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